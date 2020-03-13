UEFA'dan açıklama geldi Avrupa ligi ve Şampiyonlar ligi ertelendi

Dünyadasalgını konusunda çeşitli önlemler alınırken'dan resmi açıklama geldi. EUFAve UEFA'nde gelecek hafta oynanacak maçlar ertelendi. Yapılan açıklamada Koronavirüsü'nün Avrupa'daki yayılma hızı düşünüldüğünde önümüzdeki hafta oynanacak olan UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçlarının ve Şampiyonlar ligi maçlarının ertelendiği belirtildi.sonrası maçların yeniden oynanacakları tarihlerin daha sonra belirleneceği bildirildi.