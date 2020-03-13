UEFA'dan açıklama geldi Avrupa ligi ve Şampiyonlar ligi ertelendi

Dünyada koronavirüs
salgını konusunda çeşitli önlemler alınırken UEFA
'dan resmi açıklama geldi. EUFA şampiyonlar ligi
ve UEFA Avrupa Ligi
'nde gelecek hafta oynanacak maçlar ertelendi. Yapılan açıklamada Koronavirüsü'nün Avrupa'daki yayılma hızı düşünüldüğünde önümüzdeki hafta oynanacak olan UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçlarının ve Şampiyonlar ligi maçlarının ertelendiği belirtildi. Erteleme
sonrası maçların yeniden oynanacakları tarihlerin daha sonra belirleneceği bildirildi.
Son Güncelleme: 13.03.2020 15:01