UEFA'dan açıklama, Şampiyonlar ligi tarihi belirlendi

Almanya ZDF kanalına röportaj veren Ceferin ''vemaçlarını 3 Ağustosine kadar bitirmek istediklerini söyledi. Dörtlü ve Sekizli final opsiyonlarının olduğunu ancak şuan için bu sadece bir teori , o nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Maçların seyircisiz oynanaması zorunlu gibi gözüküyor ifadelerini kullandı. Ceferin, dikkat etmemiz gereken en önemli husus oyuncuların,taraftarların,hakemlerin,teknisyenlerin ve personel'in sağlıklarını riske atmamak olacaktır. 3 Ağustos tarihine kadar tehlike yoksa sorun görmüyorum. ifadelerini kullandı. Şuanda günümüzün süperstarları futbolcular değil doktorlar ve hemşireler olduğu anlaşılıyor dedi.