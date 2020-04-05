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UEFA'dan açıklama, Şampiyonlar ligi tarihi belirlendi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligini bitirmek istediği tarihi açıkladı.

05 Nisan 2020 Pazar 14:28
UEFA'dan açıklama, Şampiyonlar ligi tarihi belirlendi

Almanya ZDF kanalına röportaj veren Ceferin '' Şampiyonlar ligi ve UEFA avrupa Ligi maçlarını 3 Ağustos tarihine kadar bitirmek istediklerini söyledi. Dörtlü ve Sekizli final opsiyonlarının olduğunu ancak şuan için bu sadece bir teori , o nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Maçların seyircisiz oynanaması zorunlu gibi gözüküyor ifadelerini kullandı. Ceferin, dikkat etmemiz gereken en önemli husus oyuncuların,taraftarların,hakemlerin,teknisyenlerin ve personel'in sağlıklarını riske atmamak olacaktır. 3 Ağustos tarihine kadar tehlike yoksa sorun görmüyorum. ifadelerini kullandı. Şuanda günümüzün süperstarları futbolcular değil doktorlar ve hemşireler olduğu anlaşılıyor dedi.  

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Şampiyonlar LigiUEFAKoronavirüsAvrupa LigiTarih
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