UEFA'dan flaş açıklama! Sezonu bitirmeyecek olanlar Avrupa kupalarına..

Yayıncı kuruluş olan beIN Sports'a açıklama yapan Ceferin, şu anda yaşanan durumlardan dolayı olumsuz senaryoları düşünmek istemediğini söyledi, "Her şey olabilir, işler iyiye ya da kötüye de gidebilir. Biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut edenlerdeniz. Avrupa kupalarını neticelendirmek için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlamak niyetindeyiz. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir niyetimiz şimdilik yok." ifadelerini kullandı.

Ceferin, Ağustos ayında sezonu tamamlamayı düşündüklerini söyledi

Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmem ya da söylemem imkansız. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi Ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızı düşünüyoruz. Ulusal liglerin durumu çok ayrı. Onlar devam edip etmeme kararlarını kendileri verecekler. Ancak daha önce de söylemiş olduğum gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynaması gerekecek. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."