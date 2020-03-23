30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinin ertelendiği konusunda resmi açıklama yapan UEFA, açıklamasında karşılamaların hangi tarihlerde oynanacağına dair bir kararın henüz verilmediği belirtildi.
UEFA'dan flaş koronavirüs kararı! Şampiyonlar ve Avrupa Ligi finalleri süresiz erteledi
UEFA, son dakika açıklaması yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.
23 Mart 2020 Pazartesi 21:23