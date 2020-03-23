UEFA'dan flaş koronavirüs kararı! Şampiyonlar ve Avrupa Ligi finalleri süresiz erteledi

, tüm dünyanı etkisi altında olduğuü (Kovis-19) salgını sebebiyle 2020'nin Mayıs ayında oynanması planlanan karşılaşmalarla ilgili flaş bir karar aldı. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan karar ile birlikte;i, UEFAfinali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali süresiz olarak ertelendi.

30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinin ertelendiği konusunda resmi açıklama yapan UEFA, açıklamasında karşılamaların hangi tarihlerde oynanacağına dair bir kararın henüz verilmediği belirtildi.