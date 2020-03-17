UEFA'dan şok karar! tüm rezervasyonları iptal etti! EURO 2020 ertelendi

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklandı.

Danimarka'nın en büyük gazetelerinden B.T.'nin haberine göre UEFA, EURO 2020 döneminde Kopenhag'daki otellerden yaptırdığı bütün rezervasyonları iptal etti. Kopenhag şehir yönetiminden de bu haber doğrulandı.

Ardından UEFA,yazına kadar erteleme kararı aldı.



UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.