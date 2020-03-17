UEFA'dan şok karar! tüm rezervasyonları iptal etti

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklandı.

Danimarka'nın en büyük gazetelerinden B.T.'nin haberine göre UEFA, EURO 2020 döneminde Kopenhag'daki otellerden yaptırdığı bütün rezervasyonları iptal etti. Kopenhag şehir yönetiminden de bu haber doğrulandı.

UEFA'nın bu kararı sporseverler tarafından EURO 2020'nin erteleneceği görüşünün ağır basmasına neden oldu.UEFA'nın EURO 2020 kararını 18 mart çarşamba günü yapılacak olan toplantıda açıklaması bekleniyor.

Kopenhag şehri, İptal veya erteleme olmaması halinde EURO 2020'de B Grubu'nda oynanacak Danimarka-Finlandiya, Danimarka-Belçika ve Rusya-Danimarka maçlarına ev sahipliği yapacak.