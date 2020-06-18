İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112495
ALTIN
380.516
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.5253
EURO
7.6725
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

UEFA Finansal Fair Play kuralları güncellendi.

UEFA Finansal Fair Play kurallarını güncelledi. UEFA tarafından kulüplerin harcamalarını kontrol altına almayı amaçlayan Finansal Fair Play koronavirüs nedeniyle esnetilecek.

18 Haziran 2020 Perşembe 16:21
UEFA Finansal Fair Play kuralları güncellendi.
Takip Et:


UEFA, Finansal Fair Play kuralları konusunda yeni kararlar aldı. İki günlük toplantıda önemli kararlar alındı. UEFA tarafından kulüplerin harcamalarını kontrol altına almayı amaçlayan Finansal Fair Play koronavirüs nedeniyle esnetilecek. Ayrıca transfer dönemi tarihleri de belirlendi. Bu değişiklikler maddeler halinde kamuoyuna sunuldu. Bu maddeler şu şekildedir:

  • UEFA liglerindeki kulüplerin vergiler, transfer harcamaları ve maaşları verdiklerine dair herhangi bir borçlarının olmadığını gösteren belgeleri 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihine kadar kanıtlamaları gerekmektedir.
  • UEFA liglerindeki kulüplerin, farklı kulüplerin harcamalarıyla çapraz karşılaştırma için transfer bilgisi hesaplarını 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerine kadar raporlayıp bildirmeleri gerekmektedir.
  • 2020 finansal yıl değerlendirilmesi bir yıl ertelendi. Bu yıl 2021 yılıyla birlikte değerlendirilecek.
  • 2020-21 sezonundaki izleme dönemi kısaltıldı. Bu yıl içerisinde yalnızda iki rapor dönemi alınacaktır. Bu dönemler 2018 ve 2019 yıllarını kapsıyor.
  • 2021-21 izleme dönemleri ise uzatıldı. Bu dönemde 2018, 2019, 2020 ve 2021 dönemleri olmak üzere dört farklı dönem incelenecektir.
  • 2020-2021 sezonları tek bir finansal dönem olarak inceleniyor.
  • Pandeminin olumsuz etkisini kırmak içim 2020 ve 2021 yıllarının birleştirilmiş ortalaması alınacak.
  • 2020-2021 sezonu UEFA tunuvalarının grup aşamalarındaki kadro bildirimlerinin son tarihi 6 Ekim 2020 olarak bildirildi. Buna göre yaz transfer dönemi 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

Son Güncelleme: 18.06.2020 16:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi Finalini İstanbul'a Verdi
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi Finalini İstanbul'a Verdi
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga heyecanı devam ediyor.
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga heyecanı devam ediyor.
PFDK'dan Ali Koç' a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'dan Ali Koç' a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Amatör Lig'de koronavirüs paniği
Amatör Lig'de koronavirüs paniği
Premier Lig'de ilginç anlar! Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.
Premier Lig'de ilginç anlar! Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.
Eintracht Frankfurt Schalke 04'ü 2-1'lik skorla geçti
Eintracht Frankfurt Schalke 04'ü 2-1'lik skorla geçti

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
2020 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik parası nereye nasıl yatırılır?
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Arka Sokaklar Bahar komiser neden yok? Merve Oflaz diziden ayrıldı mı?
Zalim İstanbul yeni sezonda devam edecek mi? Kanal D Zalim İstanbul 2. Sezonu ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.