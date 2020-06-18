UEFA Finansal Fair Play kuralları güncellendi.

- UEFA liglerindeki kulüplerin vergiler, transfer harcamaları ve maaşları verdiklerine dair herhangi bir borçlarının olmadığını gösteren belgeleri 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihine kadar kanıtlamaları gerekmektedir.
- UEFA liglerindeki kulüplerin, farklı kulüplerin harcamalarıyla çapraz karşılaştırma için transfer bilgisi hesaplarını 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerine kadar raporlayıp bildirmeleri gerekmektedir.
- 2020 finansal yıl değerlendirilmesi bir yıl ertelendi. Bu yıl 2021 yılıyla birlikte değerlendirilecek.
- 2020-21 sezonundaki izleme dönemi kısaltıldı. Bu yıl içerisinde yalnızda iki rapor dönemi alınacaktır. Bu dönemler 2018 ve 2019 yıllarını kapsıyor.
- 2021-21 izleme dönemleri ise uzatıldı. Bu dönemde 2018, 2019, 2020 ve 2021 dönemleri olmak üzere dört farklı dönem incelenecektir.
- 2020-2021 sezonları tek bir finansal dönem olarak inceleniyor.
- Pandeminin olumsuz etkisini kırmak içim 2020 ve 2021 yıllarının birleştirilmiş ortalaması alınacak.
- 2020-2021 sezonu UEFA tunuvalarının grup aşamalarındaki kadro bildirimlerinin son tarihi 6 Ekim 2020 olarak bildirildi. Buna göre yaz transfer dönemi 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.
Son Güncelleme: 18.06.2020 16:21