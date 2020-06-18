UEFA Finansal Fair Play kuralları güncellendi.

UEFA liglerindeki kulüplerin vergiler, transfer harcamaları ve maaşları verdiklerine dair herhangi bir borçlarının olmadığını gösteren belgeleri 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihine kadar kanıtlamaları gerekmektedir.

UEFA liglerindeki kulüplerin, farklı kulüplerin harcamalarıyla çapraz karşılaştırma için transfer bilgisi hesaplarını 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerine kadar raporlayıp bildirmeleri gerekmektedir.

2020 finansal yıl değerlendirilmesi bir yıl ertelendi. Bu yıl 2021 yılıyla birlikte değerlendirilecek.

2020-21 sezonundaki izleme dönemi kısaltıldı. Bu yıl içerisinde yalnızda iki rapor dönemi alınacaktır. Bu dönemler 2018 ve 2019 yıllarını kapsıyor.

2021-21 izleme dönemleri ise uzatıldı. Bu dönemde 2018, 2019, 2020 ve 2021 dönemleri olmak üzere dört farklı dönem incelenecektir.

2020-2021 sezonları tek bir finansal dönem olarak inceleniyor.

Pandeminin olumsuz etkisini kırmak içim 2020 ve 2021 yıllarının birleştirilmiş ortalaması alınacak.

2020-2021 sezonu UEFA tunuvalarının grup aşamalarındaki kadro bildirimlerinin son tarihi 6 Ekim 2020 olarak bildirildi. Buna göre yaz transfer dönemi 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

UEFA, Finansal Fair Play kuralları konusunda yeni kararlar aldı. İki günlük toplantıda önemli kararlar alındı. UEFA tarafından kulüplerin harcamalarını kontrol altına almayı amaçlayan Finansal Fair Play koronavirüs nedeniyle esnetilecek. Ayrıca transfer dönemi tarihleri de belirlendi. Bu değişiklikler maddeler halinde kamuoyuna sunuldu. Bu maddeler şu şekildedir: