UEFA hayalet transferlerin peşinde

20 Şubat 2020 Perşembe 14:20
Dünyaca ünlü İtalya
n gazetesi Corriere Dello Sport'un haberine göre; bazı kulüplerin özellikle ilişkileri iyi olan diğer kulüplere ya da pilot takımlarına yaptıkları hayalet transfer
ler ile mücadele etmek için harekete geçtiğini yazdı. Habere göre İtalyan kulüplerin transfer gelirlerinin %22 bu şekilde karşılanıyor, oyuncusunu pilot takıma satıldı gibi gösterip 6 ay ya da 1 sene sonra sembolik bir rakama geri alarak operasyonu tamamlayan kulüpleri takibe aldı.
Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20