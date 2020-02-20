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UEFA hayalet transferlerin peşinde

UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kulları dahilinde transferler sezonunda durumlarını kolaylaştırmak için usulsüzlük yapan kulüpleri ağır cezalar bekliyor

20 Şubat 2020 Perşembe 14:20
UEFA hayalet transferlerin peşinde

Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi Corriere Dello Sport'un haberine göre; bazı kulüplerin özellikle ilişkileri iyi olan diğer kulüplere ya da pilot takımlarına yaptıkları hayalet transferler ile mücadele etmek için harekete geçtiğini yazdı. Habere göre İtalyan kulüplerin transfer gelirlerinin %22 bu şekilde karşılanıyor, oyuncusunu pilot takıma satıldı gibi gösterip 6 ay ya da 1 sene sonra sembolik bir rakama geri alarak operasyonu tamamlayan kulüpleri takibe aldı. 
 

Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20
Anahtar Kelimeler:
CezaItalyaUEFAHayalet Transfer
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