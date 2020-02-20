UEFA hayalet transferlerin peşinde

Dünyaca ünlün gazetesi Corriere Dello Sport'un haberine göre; bazı kulüplerin özellikle ilişkileri iyi olan diğer kulüplere ya da pilot takımlarına yaptıklarıler ile mücadele etmek için harekete geçtiğini yazdı. Habere göre İtalyan kulüplerin transfer gelirlerinin %22 bu şekilde karşılanıyor, oyuncusunu pilot takıma satıldı gibi gösterip 6 ay ya da 1 sene sonra sembolik bir rakama geri alarak operasyonu tamamlayan kulüpleri takibe aldı.