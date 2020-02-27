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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Corona virüsü yüzünden iptal mi edilecek?

Korona virüsün tüm dünyada hızla yayılması devam ederken ülkeler arası karşılaşmalar yapan futbol takımlarının bu konuda ne yapacağı da merak edilir hale geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Corona virüsü yüzünden iptal mi edilecek? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Corona virüsü yüzünden iptal mi edilecek?

Corona Virüsünün tüm dünyayı sarmasıyla beraber futbol karşılaşmalarında da sorun yaratıp yaratmayacağı merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan bu virüs nedeniyle yapılmaması gibi bir durumun ortaya çıkabileceği de tartışmalar yarattı. Bu tartışmalar üzerine UEFA İkinci Başkanı Michele Uva şu açıklamayı yaptı:

“EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değişikliğine gitmek istemiyoruz. Ama misafir ülkelerden biri virüse karşı garanti veremezse, şehir değiştirebiliriz.UEFA'nın her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor, her ülkenin kararlarını takip ediliyor. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında tehdit haline gelirse, istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız”

Bu sözler ile Uva, salgının daha da yayılması ve  daha fazla tehlike oluşturması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının durdurulacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 27.02.2020 00:32
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