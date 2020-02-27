UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Corona virüsü yüzünden iptal mi edilecek?

Corona Virüsünün tüm dünyayı sarmasıyla beraber futbol karşılaşmalarında da sorun yaratıp yaratmayacağı merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan bu virüs nedeniyle yapılmaması gibi bir durumun ortaya çıkabileceği de tartışmalar yarattı. Bu tartışmalar üzerine UEFA İkinci Başkanı Michele Uva şu açıklamayı yaptı:
Bu sözler ile Uva, salgının daha da yayılması ve daha fazla tehlike oluşturması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının durdurulacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 27.02.2020 00:32