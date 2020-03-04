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UEFA Uluslar ligi rakipleri kimler

Uluslar arası Lig'de çekilen kuralar sonrası A Milli takımımızın rakipleri belli oldu.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:49
UEFA Uluslar ligi rakipleri kimler

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. B Ligi'nde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. İşte tüm UEFA Uluslar Ligi’nde tüm gruplar…

A LİGİ
1. GRUP: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda
2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere
3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz
4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre
B LİGİ
1. GRUP: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya
2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler
C LİGİ
1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ
2. GRUP: Ermenisan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
D LİGİ
1. GRUP: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları
2. GRUP: San Marino, Lichtenstein, Cebelitarık
 

Anahtar Kelimeler:
RakiplerUEFAAvrupa Ligi
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