UEFA'dan sondakika açıklaması! EURO 2020 2021 yılında oynanacak

Corona virüsünden dolayı bütün organizasyonlar erteleniyor. Pek çok ülkedeki spor etkinlikleri ertelenirken EURO 2020’nin ne olacağı merak ediliyordu. UEFA bugün yaptığı bir toplantının ardından EURO 2020’nin 1 sene ertelenmesine karar verdi.
Koronavirüsten dolayı pek çok ülke büyük önlemler almaya devam ediyor. Etkinlikler hemen hepsi iptal edilirken EURO 2020’nin durumu için UEFA’dan gelecek açıklama bekleniyordu. UEFA olağanüstü toplandı ve EURO 2020’yi 1 sene erteledi.
EURO 2020 bu sene oynanmayacak ve gelecek yıl 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasına yapılacak.
Son Güncelleme: 17.03.2020 23:55