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UEFA'dan sondakika açıklaması! EURO 2020 2021 yılında oynanacak

EURO 2020 için UEFA’dan son dakika açıklaması geldi UEFA, EURO 2020’nin 2021 yılında oynanmasına karar verdi.

17 Mart 2020 Salı 14:44
UEFA'dan sondakika açıklaması! EURO 2020 2021 yılında oynanacak

Corona virüsünden dolayı bütün organizasyonlar erteleniyor. Pek çok ülkedeki spor etkinlikleri ertelenirken EURO 2020’nin ne olacağı merak ediliyordu. UEFA bugün yaptığı bir toplantının ardından EURO 2020’nin 1 sene ertelenmesine karar verdi.

Organizasyonla ilgili UEFA’nın alacağı karar merakla bekleniyordu. UEFA, EURO 2020’nin gelecek yıl oynanmasına karar verdi. UEFA’nın aldığı karara göre EURO 2020 organizasyonu 2021 yılında 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Koronavirüsten dolayı pek çok ülke büyük önlemler almaya devam ediyor. Etkinlikler hemen hepsi iptal edilirken EURO 2020’nin durumu için UEFA’dan gelecek açıklama bekleniyordu. UEFA olağanüstü toplandı ve EURO 2020’yi 1 sene erteledi.

EURO 2020 bu sene oynanmayacak ve gelecek yıl 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasına yapılacak.

Son Güncelleme: 17.03.2020 23:55
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