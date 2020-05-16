Ünlü atlet Darya Klishina’dan şok edici itiraf!

Kadın atletler arasında en ünlülerinden biri olan uzun atlamacı Darya Klishina bomba bir açıklama ile dünya gündemine geldi. Kendisine ahlaksız bir teklifte bulunulduğunu ifade etti. Rus basınına röportaj veren Klishina yaptığı açıklamalarında İnstagram üzerinden aylık 200.000 dolar karşılığında eskortluk teklif edildiğini belirtti.

Hayatını ABD’de sürdüren 29 yaşındaki atlet, röportajında şu ifadeleri kullandı;

“Eskort olmam teklif edildi. ABD’de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti. Böyle bir şey beklemiyordum. Asla bununla ilgilenmiyorum, üzgünüm”

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 16:38