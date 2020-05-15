Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olacağı söyleniyor

Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor. Onur Saylak daha önce güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Tuba Büyüküstün’le ayrılan ve son üç senedir menajer Gözde Yılmaz ile birlikte Saylak’ın üçüncü kez baba olacağı söyleniyor.

Onur Saylak 2012 yılında Tuba Büyüküstün ile evlenmişti. Bu evliliğinde ikiz kızları Toprak ve Maya’yı kucağına alan Saylak, 6 sonra Tuba Büyüküstün’le ayrılmıştı. Bu evliliğin ardından ünlü menajer Gözde Yılmaz ile aşk yaşamaya başlayan Saylak, 2 yıldır Gözde Yılmaz ile birlikte yaşıyordu. Çift hakkında son gelen haberlere göre Gözde Yılmaz’ın hamile olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Onur Saylak’ın doğum gününde yaptığı paylaşım bu iddiaları daha da güçlendirdi. Söz konusu paylaşım şu şekildeydi:

“Binlerce ‘iyi ki’lerim oldu sana dair, her gün yenileri ekleniyor”

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:50