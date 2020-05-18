Vagner Love karantina sürecinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Alanyaspor forması da giymiş olan yıldız golcü Vagner Love, karantina süreci hakkında konuştu. Vagner Love karantina sürecince evde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
“Çalışmaya devam ediyorum”
“Değer verdiklerimize sarılalım”
Ünlü oyuncu sözlerinin sonuna gelirken, herkesin ailesine daha yakın olması gerektiğini ve sevdiklerimizin yanlarında olmamız gerektiğini ifade ederken, bu sürecin bitmesinin ardından da insanlardan uzaklaşılmaması hatta onlara sarılmamız gerektiğini söyledi ve hayatta her şeyin olabileceğini dile getirdi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:31