Vagner Love karantina sürecinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Alanyaspor forması da giymiş olan yıldız golcü Vagner Love, karantina süreci hakkında konuştu. Vagner Love karantina sürecince evde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

“Çalışmaya devam ediyorum”

“Değer verdiklerimize sarılalım”

35 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ailesiyle birlikte Rio’da olduğunu ve etrafında kimsede virüsün olmadığını ifade etti. Vagner Love, sürecin giderek ciddileştiğini ve bu süreçte ailesiyle birlikte evden çıkmadığını söyledi. Love, evde kaldığı süre içinde çalışmalarına devam ettiğini ve hayat normale döndüğünde işini yapabilmek için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu sözlerinin sonuna gelirken, herkesin ailesine daha yakın olması gerektiğini ve sevdiklerimizin yanlarında olmamız gerektiğini ifade ederken, bu sürecin bitmesinin ardından da insanlardan uzaklaşılmaması hatta onlara sarılmamız gerektiğini söyledi ve hayatta her şeyin olabileceğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:31