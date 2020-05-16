Başarılı oyuncu kombine biletler maddi durumu iyi olmayan ve bilet alamayan taraftarlara çekilişle vereceğini de sözlerine ekledi. Van Dijk, Hollanda’nın Willem II ve Groningen takımlarının alt yapısında yetişmişti. Groningen Hollanda Erevidise Ligi’nde 9. sırada bulunuyor.Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 20:53
Van Dijk'tan eski kulübü Groningen'e destek
İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool forması giyen başarılı defans oyuncusu Virgil van Dijk, eski kulübü Groningen’e destek oldu. Groningen kulübü korona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Van Dijk kulübüne maddi destekte bulunu ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Van Dijk’in o paylaşımı…
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