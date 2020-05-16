Van Dijk'tan eski kulübü Groningen'e destek

İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool forması giyen başarılı defans oyuncusu Virgil van Dijk, eski kulübü Groningen’e destek oldu. Groningen kulübü korona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Van Dijk kulübüne maddi destekte bulunu ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Van Dijk’in o paylaşımı…

Van Dijk'tan eski kulübü Groningen'e destek
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Liverpool’un başarılı defans oyuncusu Virgil van Dijk eski takımı Groningen’e destek. Van Dijk korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren eski kulübüne destek verdi. 28 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldığını söyledi.

Başarılı oyuncu kombine biletler maddi durumu iyi olmayan ve bilet alamayan taraftarlara çekilişle vereceğini de sözlerine ekledi. Van Dijk, Hollanda’nın Willem II ve Groningen takımlarının alt yapısında yetişmişti. Groningen Hollanda Erevidise Ligi’nde 9. sırada bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 20:53

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