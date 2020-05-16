Van Dijk'tan eski kulübü Groningen'e destek

Liverpool’un başarılı defans oyuncusu Virgil van Dijk eski takımı Groningen’e destek. Van Dijk korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren eski kulübüne destek verdi. 28 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldığını söyledi.

Başarılı oyuncu kombine biletler maddi durumu iyi olmayan ve bilet alamayan taraftarlara çekilişle vereceğini de sözlerine ekledi. Van Dijk, Hollanda’nın Willem II ve Groningen takımlarının alt yapısında yetişmişti. Groningen Hollanda Erevidise Ligi’nde 9. sırada bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 20:53