İstanbul 17°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768

Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?

Fenerbahçe'nin yıldız transferlerinden Vedat Muriqi aslan nerelidir, Muric kimdir ve kaç yaşındadır sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Süper Lig'in en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Vedat Muriqi'nin hayatı ve özgeçmişi.

22 Aralık 2019 Pazar 19:58
Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?

Spor Toto Süper Lig’in en iddialı transferleri arasında yer alan ve kulübün gündeminde yer alan Vedat Muriç taraftarların dikkatini çekiyor. Türk futbol camiasının önde gelen isimlerinden Vedat Muriqi’nin hayatı ve Vedat Muriqi hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

Vedat Muriç kimdir?

24 Nisan 1994 doğumlu Kosovalı forvet Muriç, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giymekteydi. Aslen Kosova Prizren’li olan Muriç, hem Türkiye hem de Anavutluk vatandaşıdır. Futbol hayatına Liria’da forma giyerek başlayan Muriqi daha sonra Anavutluk ekiplerinden Besa Kavaje ve Teuta’da forma giymiştir. 2014 yılında PTT 1. Lig kulüplerinden Giresunspor’a transfer olan Muriqi, 2016 yılında Gençlerbirliği, 2018 yılındaysa Rizespor’a transfer olmuştur. Şimdilerde Fenerbahçe’de forma giyen Muriqi evli ve bir çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 22.12.2019 19:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlıları kandırarak 250 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı
Yaşlıları kandırarak 250 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı
BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni
BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni
Gökhan Çıra ve 3 isim PFDK'ya Sevk edildi.
Gökhan Çıra ve 3 isim PFDK'ya Sevk edildi.
Son dakika! Türkiye kupası kuraları çekildi
Son dakika! Türkiye kupası kuraları çekildi
Fenerbahçe 'ye tanıdık bir isim
Fenerbahçe 'ye tanıdık bir isim
Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu görüşme tarihi belli oldu!
Trabzonspor ve TFF Tahkim Kurulu görüşme tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları
Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?
Savaşçı Batur Üsteğmen diziden ayrılacak mı? Savaşçı Batur ölecek mi? Sertan Erkaçan Savaşçı'dan ayrılıyor mu?
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Belediyelerden erzak yardımı nasıl alınır? Belediye erzak yardımı başvuru şartları
Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar - FB BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Dualı cuma mesajları 20 Aralık Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Babil dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
2020 Devlet hayvancılık destekleme başvuruları başladı!
Netflix Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak?
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi
Ramo dizisi ne zama başlayacak? Dizi konusu ne? Ramo 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Ölüm Aylığı tahsis talep formu nedir, nasıl oldurulur?
KOBİ değer kredisi nedir, nasıl başvuru yapılır? KOBİ değer kredisi başvuru şartları
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri
Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?
CİMER şikayet formu nasıl doldurulmalı? Cimer şikayet başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.