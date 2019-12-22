Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?

Vedat Muriç kimdir?

Spor Toto Süper Lig’in en iddialı transferleri arasında yer alan ve kulübün gündeminde yer alan Vedat Muriç taraftarların dikkatini çekiyor. Türk futbol camiasının önde gelen isimlerinden Vedat Muriqi’nin hayatı ve Vedat Muriqi hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

24 Nisan 1994 doğumlu Kosovalı forvet Muriç, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giymekteydi. Aslen Kosova Prizren’li olan Muriç, hem Türkiye hem de Anavutluk vatandaşıdır. Futbol hayatına Liria’da forma giyerek başlayan Muriqi daha sonra Anavutluk ekiplerinden Besa Kavaje ve Teuta’da forma giymiştir. 2014 yılında PTT 1. Lig kulüplerinden Giresunspor’a transfer olan Muriqi, 2016 yılında Gençlerbirliği, 2018 yılındaysa Rizespor’a transfer olmuştur. Şimdilerde Fenerbahçe’de forma giyen Muriqi evli ve bir çocuk babasıdır.