Vedat Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna daihl ettiği ve takıma çok iyi katkı yapan Vedat Muriç, bir anda Avrupa’nın devlerini peşine takmıştı. Vedat için İngiltere ekibi Tottenham’ın yanı sıra İtalyan temsilcisi Napoli’nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği söyleniyor. Vedat’ın menaceri Haluk Canatar da bu konuyla ilgil Radyospor’a önemli açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcüyü isteyen kulüpler olduğunu söyleyen Canatar, “Vedat bu sene Fenerbahçe’ye transfer oldu ve 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Güzel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe’de güzel bir başlangıca imza attı. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Oynadığı kulübünden dolayı memnun. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olması gayet doğal” dedi.

Konuşmasının devam ederken Canatar, “Vedat’ın transferi ile ilgili konuşacak tek makam Fenerbahçe. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin takımları direkt kulüple iletişime geçerler, menacerden oyuncu istemez. Vedat’ın bonservisini Fenerbahçe belirleyecek. Devre arasında Burnley aradı ve resmi talepte bulundu. İtalya’dan, Almanya’dan taleplerde oldu ancak Fenerbahçe, ‘Vedat’ı satmak istemiyoruz’ dedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de bana Vedat’ın durumunu soran kulüpler var ama bunu sadece Fenerbahçe’ye söyleyebilirim. Kamuoyuna bu kulüpleri söylersem Vedat’a da saygısızlık olacaktır. Bunları Fenerbahçe günü gelince açıklar” yorumunu yaptı.