Victor Moses yeniden doğdu

Devre arası transfer döneminde'e transfer olan Moses performansı ile beğeni topluyor,'de sakatlığı gerekçesi ile Antalya kampına katılmayan ve tedavisi için Londra'da çalışmalarını sürdüren Moses İnter'de yeniden isminden söz ettirmeye başladı. İntere transfer olduktan 2 gün sonra kupa maçında sonradan oyuna girerek 16 dk sahada kaldı, ve önceki gün İnter'in Milan'la karşılaştığı 4-2 kazandığı maçada sonradan oyuna girerek son golün asistini yaptı.