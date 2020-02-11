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Victor Moses yeniden doğdu

Fenerbahçe'de geçirdiği ağır sakatlıklar sonrası istenilen performansa bir türlü ulaşamayan Moses adeta yeniden doğdu.

11 Şubat 2020 Salı 09:51
Victor Moses yeniden doğdu

Devre arası transfer döneminde İnter'e transfer olan Moses performansı ile beğeni topluyor, Fenerbahçe'de sakatlığı gerekçesi ile Antalya kampına katılmayan ve tedavisi için Londra'da çalışmalarını sürdüren Moses İnter'de yeniden isminden söz ettirmeye başladı. İntere transfer olduktan 2 gün sonra kupa maçında sonradan oyuna girerek 16 dk sahada kaldı, ve önceki gün İnter'in Milan'la karşılaştığı  4-2 kazandığı maçada sonradan oyuna girerek son golün asistini yaptı. 

Son Güncelleme: 11.02.2020 09:56
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVictor Mosesİnter
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