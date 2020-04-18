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Vincent Janssen ''Fenerbahçe günlerim çok talihsizdi'' dedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri hakkında önemli itiraflarda bulundu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 21:57
Vincent Janssen ''Fenerbahçe günlerim çok talihsizdi'' dedi

Şuan da Monterrey forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, ülke basınına Fenerbahçe günleri hakkında açıklamlarda bulundu. 

Fenerbahçe'de Çok talihsiz günler yaşadım"

Tottenham'da ilk sezonumda 40 maça çıktım ancak bir çoğunda sonradan oyuna girerek oldu. Fenerbahçe'de geçirdiğim sakatlıktan dolayı malesef işler yolunda gitmedi. Çok talihsiz günler yaşadım. İstanbul'da çok güzel bir hayatım vardı. Güzel bir şehirdi ama ben Fenerbahçe'ye çok katkı sağlamak istesemde istediğim gibi olmadı, katkı sağlamayamadım. Fenerbahçe taraftarları başarıyı her zaman hak ediyor çünkü.

Meksika'da  yaşayan birçok Hollandalı var, bir çoğu da Monterrey'de de yaşıyorlar. Şu anda evden çıkamıyorum, sadece alışverişe gidebiliyorum, futbola ara vermek zorunda kaldık ancak umarım kısa sürede oynamaya tekrar başlarız.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferMeksikaVincent Janssen
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