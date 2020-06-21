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Volkan Demirel oyunculara tribünden seslendi: Beyler itiraz edin penaltı yok!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanırken Volkan Demirel'in futbolculara ikazı olay oldu.

21 Haziran 2020 Pazar 21:18
Volkan Demirel oyunculara tribünden seslendi: Beyler itiraz edin penaltı yok!
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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa - Fenerbahçe kozlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda paylaştı. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanırken Volkan Demirel'in futbolculara ilginç bir ikazda bulundu.


Maçın 78. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girip çektiği şutta top Hasan Ali'nin eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR kararıyla bu penaltı ve Hasan Ali'ye verilen sarı kart iptal edildi.

Bu penaltı kararı sonrasında Volkan Demirel tribünlerden futbolculara ''Beyler pozisyon penaltı değil. Hakeme itiraz edin. Hey beyler, penaltı değil!'' şeklinde seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe bu hafta da kazanamadı. UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Sarı Lacivertli ekip, kaybetmeye devam ederse Avrupa'ya da gidemeyecek.


Son Güncelleme: 21.06.2020 21:18
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