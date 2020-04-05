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Wayne Rooney '' Futbolcular günah keçisi değil''

Manchester United'in eski yıldızı Wayne Rooney, Dünya'yı etkisi altına alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere hükümetini ve İngiltere Premier ligi'ni eleştirdi.

05 Nisan 2020 Pazar 22:14
Wayne Rooney '' Futbolcular günah keçisi değil''

Wayne Rooney, yapılan politik baskının doğru olmadığını söyledi. Rooney,Sunday Times gazetesindeki yazısında mevcut durumu şu ifadeler ile eleştirdi'' Hükümet benden sağlık çalışmalarına yardım etmemiz isterse ya da solunum cihazı almamı isterse bundan gurur duyarım ve memnuniyetle bu yardımı yaparım, yeterki paranın nereye gideceğini bileyim. Ancak birden bire bütün futbolculardan yüzde 30'luk indirime gidilmesi çağrısı yapıldı. Neden futbolcular günah keçisi seçildi anlamadım bur durum utanç verici '' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.04.2020 22:47
Anahtar Kelimeler:
IngilterePremier LigKORONAWayne RooneyGÜnah Keçisi
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