Wayne Rooney '' Futbolcular günah keçisi değil''

, yapılan politik baskının doğru olmadığını söyledi. Rooney,Sunday Times gazetesindeki yazısında mevcut durumu şu ifadeler ile eleştirdi'' Hükümet benden sağlık çalışmalarına yardım etmemiz isterse ya da solunum cihazı almamı isterse bundan gurur duyarım ve memnuniyetle bu yardımı yaparım, yeterki paranın nereye gideceğini bileyim. Ancak birden bire bütün futbolculardan yüzde 30'luk indirime gidilmesi çağrısı yapıldı. Neden futbolcular günah keçisi seçildi anlamadım bur durum utanç verici '' ifadelerini kullandı.