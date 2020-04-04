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WNBA'de Sezon açılış tarihi ertelendi

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi WNBA 2020 sezonunun açılış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 17:22
WNBA'de Sezon açılış tarihi ertelendi

WNBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya'yı saran salgın hastalığık  nedeni ile hergeçen gün endişelerin artması ve takımların kamp süreleri ile birlikte maçların başlama tarihlerinin ertelendiği duyurusu yapıldı.Yapılan açıklamada, KOronavirüs tehditinin gidişatına göre uygun bir başlangıç tarihi belirleneceği belirtildi. Öte yandan, 2020 WNBA draftının ise planlandığı gibi 17 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirileceği ve televizyondan canlı yayınlanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KadınBasketbolKoronavirüsWNBA
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