WNBA'de Sezon açılış tarihi ertelendi

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya'yı saran salgın hastalığık nedeni ile hergeçen gün endişelerin artması ve takımların kamp süreleri ile birlikte maçların başlama tarihlerinin ertelendiği duyurusu yapıldı.Yapılan açıklamada,tehditinin gidişatına göre uygun bir başlangıç tarihi belirleneceği belirtildi. Öte yandan, 2020 WNBA draftının ise planlandığı gibi 17 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirileceği ve televizyondan canlı yayınlanacağı belirtildi.