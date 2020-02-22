Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 kişiye ceza geliyor!

Kayseri’de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 2 ay süren çalışma sonucunda yasa dışı bahis oynatanların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri M.U ile birlikte M.Y, A.K, Ö.K, C.Y, S.B, M,Ş, Y.A, M.A ve Y.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ‘’oyun pini satış sitesi’’ adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldıkları, sitede illegal bahis sitelerine ödeme yapan kullanıcıların banka ya da kredi kartı ile ödeme seçeneğini tıkladığında, bu sitelere yönlendirilerek ‘’oyun pini’’ açıklamasıyla ödeme yapılmasının sağlandığı belirlendi.

Bunun yanında şüphelilerin 5 ayda hesaplarına toplam 50 milyon lira geçirdikleri, bu paranın bir kısmını nakit olarak bankadan tahsil ettiklerini ve kalan tutarında vatandaşlardan fatura tahsilatı yaparak nakde çevirdikleri öğrenildi.

10 bin kişiye ceza uygulanacağı belirtildi

Operasyon sonrasında yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı kanun kapsamında 10.475 lira ile 41.910 lira arasında idari para cezası verileceği belirtildi.