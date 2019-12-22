Yaşlıları kandırarak 250 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı

Denizli ve Burdur'da yaşlı insanları telefonla aradıktan sonra kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 şahıs teknik takip sonucu yakalandı.

Bildirilen şikayetler üzerine bir çalışma başlatan Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 şahsın yaşlıları arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttığını ve ellerinde bulunan altın ve paraların kuyumcudan çalıntı olduğunu ileri sürerek ellerinden aldığı bilgisine ulaştıktan sonra şüphelileri teknik takibe aldı.

Bu öny-temle Denizli ve Burdur'da yaklaşık 250 bin liralık bir vurgun yaptıkları ve isimlerinin H.Y. ve F.D. olduğu tespit edilen 2 zanlı belirlenen adreste ASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların üst aramalarında üzerlerinden yüklü miktarlarda para çıktığı öğrenildi. H.Y. ve F.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.