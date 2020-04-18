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Yattara 'Trabzon benim evim, Trabzonspor'a geri dönmek istiyorum'

İstanbulspor'da Fatih Tekke ile çalışan, teknik direktör yardımcılığı yapan Ibrahim Yattara, Trabzonspor'a geri dönmek istediğini söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 23:34
Yattara 'Trabzon benim evim, Trabzonspor'a geri dönmek istiyorum'

Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahim Yattara, geçirdiği karantina günlerini ve geleceği için yaptığı planlar hakında Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte çalışan ve yardımcılığını yapan Ibrahim Yattara, Trabzonspor'a dönmeyi çok istediğini aktardı.

"Herkes gibi bende evde kalıyorum salgın konusunda tedbirlere devam ediyorum. Bu virüs her şeyi durdurdu. Oyuncularımızla antrenmanlarımız devam ediyor. Her profesyonel takım gibi biz de antrenmanları konferans görüşmeleri ile yapıyoruz. 

"Ben Türk'üm ve Trabzonspor'luyum"

"Önce Türkiye'de kalmaya devam etmek istiyorum. Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılara imza atmak istiyorum, Trabzonspor'u ve taraftarlarını çok sevdiğim bir gerçek. İnşallah en kısa zamanda tekrar Trabzonspor'da çalışma fırsatı elde ederim. Ne olursa olsun, ben Trabzonsporluyum ve Bir Türk'üm bu ülkede çok sevildim, ben de bu ülkeyi çok seviyorum." dedi.
 

Son Güncelleme: 18.04.2020 23:35
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrabzonTeknik DirektörFatih TekkeYattara
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