Sözleşme iptali olmayacak
Abonelere spor paketini dondurma hakkı tanıyan BeINsports, kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelere ödeme ertelemesi sunduğu bildirildi. beINsports’a yakın kaynaklara göre naklen yayın lisans sözleşmesinin iptalinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Yayıncı kuruluşun ‘Satın aldığınız ürün size tekrar temin edilmeye başlayana kadar ödemelerinizi durdurmanız son derece makul bir durumdur’ görüşünü savunduğu belirtiliyor.
Yayıncı kuruluştan kötü haber mektubu gönderildi
Koronavirüs salgını nedeni ile liglerin ertelenmesinin ardından BeINsports'dan kulüplere kötü haber geldi.
08 Nisan 2020 Çarşamba 21:58
Sözleşme iptali olmayacak