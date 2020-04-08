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Yayıncı kuruluştan kötü haber mektubu gönderildi

Koronavirüs salgını nedeni ile liglerin ertelenmesinin ardından BeINsports'dan kulüplere kötü haber geldi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:58
Yayıncı kuruluştan kötü haber mektubu gönderildi

Korona virüsü salgını nedeniyle futbolun askıya alınması sonrası ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme giren Süper Lig için bir kötü haber de yayıncı kuruluştan geldi.Sözcü'denbasında çıkan haberlere göre BeIN Sports TFF’ye bir mektup göndererek Süper Lig ve 1. Lig maç yayınları tekrar başlayana kadar ödeme yapmayacağını bildirdi. 

Sözleşme iptali olmayacak
Abonelere spor paketini dondurma hakkı tanıyan BeINsports, kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelere ödeme ertelemesi sunduğu bildirildi. beINsports’a yakın kaynaklara göre naklen yayın lisans sözleşmesinin iptalinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Yayıncı kuruluşun ‘Satın aldığınız ürün size tekrar temin edilmeye başlayana kadar ödemelerinizi durdurmanız son derece makul bir durumdur’ görüşünü savunduğu belirtiliyor. 

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MektupHaberBeınsportsLig TvKötü
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