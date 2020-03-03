Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Süper lig temsilcilerinden Yeni Malatyaspor teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı.
03 Mart 2020 Salı 14:59
Son 5 maçında puan alamayınca teknik direktörKemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. Prensipte anlaşma sağlanan tecribeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak, son olarak Kayserispor'u çalıştıran deneyimli hocanın 2 gün içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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