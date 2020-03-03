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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Süper lig temsilcilerinden Yeni Malatyaspor teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı.

03 Mart 2020 Salı 14:59
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Son 5 maçında puan alamayınca teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. Prensipte anlaşma  sağlanan tecribeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak, son olarak Kayserispor'u çalıştıran deneyimli hocanın 2 gün içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTeknik DirektörKemal ÖzdeşHikmet Karaman
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