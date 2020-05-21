Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geri geliyor

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan 6 aylığına Feyenoord’a gönderilen Oğuzhan Özyakup,un Beşiktaş'a geri döneceği belirtildi.

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geri geliyor
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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 6 ay süre için Feyenoord’a kiralık gönderilen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönecek. 27 yaşındaki oyuncu, Hollanda Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmiş olsa da takımıyla antrenmanlarına devam ediyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre; Oğuzhan, 1 Haziran’a kadar çalışmalarını Hollanda'da devam ettirrerek  İstanbul’a geri dönecek. Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden milli oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra yönetimle sözleşme şartları ile ilgili yeniden masaya oturacak.

Yeni sezonda oyuncu maaşlarını düşürmek için girişimlerde bulunan Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan'ın yıllık ücretinde indirim yapması halinde, yıldız futbolcuyu kadroda kalmasını isteyecek. Oğuzhan'ın yeniden Beşiktaş'ta forma giymek istediği ve psikolojik olarak da rahatladığı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 27 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını istediği, gelecek sezonda Oğuzhan’dan faydalanmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Oğuzhan, Hollanda'da ligin 2'inci yarısında görev aldığı için Beşiktaş'a döndüğünde kalan 8 haftada forma giyemeyecek.


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