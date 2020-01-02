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Yıllar sonra Gelen Fenerbahçe itirafı

Robin Van Persie verdiği bir röportajda Fenerbahçe'den teklif aldığı zaman M.Ünited ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belkide Fenerbahçe'ye gitmemeliydim dedi.

02 Ocak 2020 Perşembe 13:14
Yıllar sonra Gelen Fenerbahçe itirafı

Taraftarları hayal kırıklığına uğratan Robin Van Persie M.Ünited'da kalmam daha iyi olabilirdi ama o dönem teknik direktörü olan Van Gaal amacını direk bana deklere etti ve bir karar vermem gerekti, o nedenle yoluma bakma kararı alarak Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettim ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeIngiltereRobin Van PersieM. Ünited
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