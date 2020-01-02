Yıllar sonra Gelen Fenerbahçe itirafı

Taraftarları hayal kırıklığına uğratanM.Ünited'da kalmam daha iyi olabilirdi ama o dönem teknik direktörü olan Van Gaal amacını direk bana deklere etti ve bir karar vermem gerekti, o nedenle yoluma bakma kararı alarak'den gelen teklifi kabul ettim ifadelerini kullandı.