Younes Belhanda'nın talebi yönetimi şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, Koronavirüs günlerinde yönetime yaptığı teklif Galatasara yönetimini şaşkına çevirdi. Faslı oyuncu, Galatasaray yönetimine "Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim" dedi.

Galatasaray forması altında sergilediği performansla bazılarının tepkisini çeken bazılarının ise beğenisini kazanan Belhanda'nın bu talebi sonrasında yönetim adeta şaşkına döndü. Yıllık garanti olarak 3 milyon 575 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satışın gerçekleşmesini isteyen Sarı-Kırmızılı idareciler, şimdilik bu teklifi beklemeye aldı.