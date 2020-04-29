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Younes Belhanda'nın talebi yönetimi şaşkına çevirdi

Sarı - Kırmızılı takımın 10 numarası Younes Belhanda, Koronavirüs günlerinde yönetime rahat bir nefes aldırmak için şaşırtan bir teklif yaptı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:30
Younes Belhanda'nın talebi yönetimi şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, Koronavirüs günlerinde yönetime yaptığı teklif Galatasara yönetimini şaşkına çevirdi. Faslı oyuncu, Galatasaray yönetimine "Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim" dedi. 

Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Galatasaray forması altında sergilediği performansla bazılarının tepkisini çeken bazılarının ise beğenisini kazanan Belhanda'nın bu talebi sonrasında yönetim adeta şaşkına döndü. Yıllık garanti olarak 3 milyon 575 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satışın gerçekleşmesini isteyen Sarı-Kırmızılı idareciler, şimdilik bu teklifi beklemeye aldı.

Son Güncelleme: 29.04.2020 21:30
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeTeklifFatih TerimYönetimşokYounes Belhanda
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