Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Zeki Murat Göle hakkında bilgiler

Zeki Murat Göle Kimdir?

Fenerbahçe takımında Aykut Kocaman’ın yerine getirilen Zeki Murat Göle hakkında detaylı bilgi merak edilen konu oldu. Zeki Murat Göle’nin hayatı ve kariyeri sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olan Zeki Murat Göle 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

UEFA A lisansına sahip olan Zeki Murat Göle, 2008 yılından beri Fenerbahçe takımında çalışmaktadır ve daha önce gençlik gelişim antrenörlüğü ve A2 Lig antrenörlüğü yapmıştır. 2014 yılından beri Fenerbahçe’nin A takımında görev yapan Zeki Murat Göle, Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da amatör olarak futbol da oynamıştır.

2.lige bir maçı bulunan Göle, Fenerbahçe'nin başına geçici teknik direktör olarak atanmıştır. Aykut Kocaman yerine Fenerbahçe takımının teknik direktörü olmuştur. Aykut Kocaman’ın gidişinden sonra teknik direktörü olarak Abdullah Avcı düşünülmüş fakat yönetim Avcı ile görüşme yapmadığını açıklamıştı. Teknik direktör olarak Zeki Murat Göle, Aykut Kocaman’ın yerine gelmiştir.