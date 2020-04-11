Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda çalışmaya devam etme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını iddia etti. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.
Zeljko Obradovic giderse plan hazır
Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kalmak istemeyen ve Ülke'den ayrılan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic için ayrılık iddiaları son bulmuyor.
11 Nisan 2020 Cumartesi 14:13
Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda çalışmaya devam etme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını iddia etti. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.