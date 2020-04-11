Zeljko Obradovic giderse plan hazır

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko'in'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor.

Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda çalışmaya devam etme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını iddia etti. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.

