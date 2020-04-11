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Zeljko Obradovic giderse plan hazır

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kalmak istemeyen ve Ülke'den ayrılan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic için ayrılık iddiaları son bulmuyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:13
Zeljko Obradovic giderse plan hazır

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor.

Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda çalışmaya devam etme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını iddia etti. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferBasketbolObradovicBeko
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