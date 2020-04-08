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Zenit'in en skorer yabancı 11'i kadrosunda 1 Türk

Zenit'in resmi internet sitesinde yayımlanan, Zenitin en skorer yabancı oyunculardan oluşan 11'de 2 tanıdık isim bulunuyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:48
Zenit'in en skorer yabancı 11'i kadrosunda 1 Türk

Rus ekiplerinden FC Zenit takımda bugüne kadar forma giyen en skorer yabancı oyunculardan oluşan ilk 11 kadrosunu paylaştı. Kadroda Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Giuliano'da kadrodaki yerini aldı. Yedekler arasında ise İttifak Holding Konyaspor'dan tanıdığımız ancak Koronavirüs salgını nedeniyle sözleşmesi feshedilerek ayrılan Robert Mak bulunmaktadır.
 

Zenit'in en skorer yabancı 11'i kadrosunda 1 Türk

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporZenitFatih TekkeGiuliano
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