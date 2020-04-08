Zenit'in en skorer yabancı 11'i kadrosunda 1 Türk

Rus ekiplerinden FC Zenit takımda bugüne kadar forma giyen en skorer yabancı oyunculardan oluşan ilk 11 kadrosunu paylaştı. Kadroda Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Giuliano'da kadrodaki yerini aldı. Yedekler arasında ise İttifak Holding Konyaspor'dan tanıdığımız ancak Koronavirüs salgını nedeniyle sözleşmesi feshedilerek ayrılan Robert Mak bulunmaktadır.

