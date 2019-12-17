Ziraat Kupasında tur heyecanı: Samsunspor'un gözü tur atlamada

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar sürüyor. Türkiyenin başarılı futbol takımlarını bir araya getiren tunuvada galibiyete doğru adım adım giden takımlar ise tur atlamak için son karşılaşmalarına hazırlanıyorlar. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün gerçekleştirileek karşılaşmalarla başlayacak. Bugünün heyecanla beklenen karşılaşmalarından birisi ise Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşiyor.

Bu sene oldukça iyi bir çizgide ilerleyen Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak için oldukça odaklanmış durumda. 5. tur rövanş maçlarında Karadenizli rakibi Çaykur Rizespor'un karşısına çıkan takım 1-0 veya 2-1 gibi tek farklık bir sonuçla kazanması halinde turdan çıkabilecek. Maça güçlü kadrosuyla çıkan takımım karşılaşması sürüyor.