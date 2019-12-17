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Ziraat Kupasında tur heyecanı: Samsunspor'un gözü tur atlamada

Ziraat Kupası'nda tur heyecanı sürüyor; zorlu karşılaşmalar sürüyor. Türkiye'nin başarılı futbol takımlarının karşılaştığı turnuvada, Samsunspor'un gözü tur atlamada!

17 Aralık 2019 Salı 18:39
Ziraat Kupasında tur heyecanı: Samsunspor'un gözü tur atlamada

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar sürüyor. Türkiyenin başarılı futbol takımlarını bir araya getiren tunuvada galibiyete doğru adım adım giden takımlar ise tur atlamak için son karşılaşmalarına hazırlanıyorlar. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün gerçekleştirileek karşılaşmalarla başlayacak. Bugünün heyecanla beklenen karşılaşmalarından birisi ise Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşiyor.

Samsunspor'un Gözü Turda

Bu sene oldukça iyi bir çizgide ilerleyen Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak için oldukça odaklanmış durumda. 5. tur rövanş maçlarında Karadenizli rakibi Çaykur Rizespor'un karşısına çıkan takım 1-0 veya 2-1 gibi tek farklık bir sonuçla kazanması halinde turdan çıkabilecek. Maça güçlü kadrosuyla çıkan takımım karşılaşması sürüyor.

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:39
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