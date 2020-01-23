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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası, Galatasaray ve Rizespor arasında gerçekleşen karşılaşmanın bitmesiyleson 16 turun rövanş maçları tamamlandı. Tamamlanan karşılaşmaların ardından Kupa'da çeyrek finale yükselen takımlar da belli olmuş oldu.

23 Ocak 2020 Perşembe 23:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası için mücadele eden takımlarda çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli oldu. Son 16 turun rövanş maçlarının sonuncusu olan Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında tamamlandı. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmada Adem Büyük ve Lemina'nın golleriyle 2-1 sahadan galip ayrılarak çeyrek finale girmeye hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupasında çift maç eleme uslüyle gerçekleştirilen aşamalarda 6'sı Süper Lig olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar ise, GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray olarak belirlendi.

Çeyrek finalin ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat tarihinde gerçekleştirilirken rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat olarak belirlendi. Yarı final ilk karşılaşmaları ise 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan tarihinde yapılacak. Finale kalan iki takım ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.

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