Zlatan İbrahimoviç bizi 'Maçtan sonra çocuk gibi azarladı'

Bir dönem ABD'de LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Amerika'da futbol oynadığı dönemde oynadığı futbolun yanı sıra yaptığı açıklamaları ve yaptıklarıyla da gündemden bir türlü düşmedi.

2018 yılında oynadığımız Houston maçında 2-0 öne geçtikten sonra Zlatan Ibrahimovic ve arkadaşları mücadeleyi 3-2 kaybedince, İsveçli yıldız adeta çıldırdı.

Portekiz basınına açıklama yapan Joao Pedro, maçtan sonra soyunma odasında adeta terör estiren Ibrahimovic'in neredeyse bütün takımı tehdit ettiğini belirtti.

İsveçli futbolcunun soyunma odasında bizlerle konuşurken "Eğer plaja gitmek ve Hollywood'u gezmek için buraya geldiyseniz söyleyin bende bileyim ve ona göre davranayım. Bankada 300 milyonum var ve bir adaya sahibim. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok" ifadelerini kullanarak takım arkadaşlarını azarladığı öğrenildi.

Ayrıca, soyunma odasında Zlatan'ın kimsenin konuşmasına izin vermediğini belirten Pedro, "Eğer biriniz ağzını açarsa gerçekten onu öldürürüm" şeklinde konuşma yaptığını itiraf etti.

