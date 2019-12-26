2020 Spotify Premium abonelik ücretleri ne kadar? Spotify 3 ay deneme süresi ücretsiz kullanım

Müzik uygulamaları içerisinden en çok tercih edilen uygulama olan Spotify 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. Spotify yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Spotify’dan 3 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanılabilinecek.

3 ay boyunca ücretsiz

Spotify 2020’de ne kadar?

Spotify yeniden ücretsiz olarak hizmet verecek. Spotify Premium ücretsiz kullanıma olanak tanıyacak. En çok sevilen müzik dinleme uygulaması olan Spotify 3 ay boyunca ücretsiz kullanılacak. Uygulama reklamsız ve çevrimdışı olarak 3 ay boyunca kullanılabilecek. Spotify’i indirerek reklamsız kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama indirildikten sonra şarkı çal yazan buton yerine planları görüntüleye basarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Burada istenilen bilgileri doldurduktan sonra ödeme bilgilerini seçerek kart bilgilerini yazıp müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Böylelikle 3 ay boyunca para ödemeden müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz. 3 ay kullandıktan sonra üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Fakat Spotify Premium özelliğini daha önce ücretsiz olarak kullananlar bu kampanyadan faydalanamayacak.

Spotify herkese 3 ay boyunca ücretsiz müzik dinleme fırsatı sunmaktadır. Sunulan bu fırsatın ardından aylık 17,99 tutarında ücretlendirme olacaktır. Fakat eğer öğrenciyseniz Spotify’i 8,99’a kullanabilirsiniz. Öğrenci kartı veya okul belgesi gönderilerek Spotify için aylık 8,99 ödeme yapılabilir.