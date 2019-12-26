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2020 Spotify Premium abonelik ücretleri ne kadar? Spotify 3 ay deneme süresi ücretsiz kullanım

En çok kullanılan müzik uygulaması olan Spotify’den müjde geldi. Spotify, 3 ay deneme süresince ücretsiz kullanım fırsatı veriyor. 2020 2020 Spotify Premium abonelik ücretleri ne kadar? Diye araştırma yapanlar için Spotify ile ilgili detayları bir araya getirdik.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:26
2020 Spotify Premium abonelik ücretleri ne kadar? Spotify 3 ay deneme süresi ücretsiz kullanım

Müzik uygulamaları içerisinden en çok tercih edilen uygulama olan Spotify 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. Spotify yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Spotify’dan 3 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanılabilinecek.

3 ay boyunca ücretsiz

Spotify yeniden ücretsiz olarak hizmet verecek. Spotify Premium ücretsiz kullanıma olanak tanıyacak. En çok sevilen müzik dinleme uygulaması olan Spotify 3 ay boyunca ücretsiz kullanılacak. Uygulama reklamsız ve çevrimdışı olarak 3 ay boyunca kullanılabilecek. Spotify’i indirerek reklamsız kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama indirildikten sonra şarkı çal yazan buton yerine planları görüntüleye basarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Burada istenilen bilgileri doldurduktan sonra ödeme bilgilerini seçerek kart bilgilerini yazıp müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.  Böylelikle 3 ay boyunca para ödemeden müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz.  3 ay kullandıktan sonra üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Fakat Spotify Premium özelliğini daha önce ücretsiz olarak kullananlar bu kampanyadan faydalanamayacak.

Spotify 2020’de ne kadar?

Spotify herkese 3 ay boyunca ücretsiz müzik dinleme fırsatı sunmaktadır. Sunulan bu fırsatın ardından aylık 17,99 tutarında ücretlendirme olacaktır. Fakat eğer öğrenciyseniz Spotify’i 8,99’a kullanabilirsiniz. Öğrenci kartı veya okul belgesi gönderilerek Spotify için aylık 8,99 ödeme yapılabilir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:26
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