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USOM tarafından yayınlanan iş ilanları, kariyer fırsatları, iş başvuru formu ve iş başvurusu şartları

Siber suçlarla mücadele eden USOM'a nasıl iş başvurusu yapılacağı ve başvurunun nereye yapılacağı merak ediliyor. USOM iş ilanlarını, kariyer fırsatlarını, iş başvuru formunu ve iş başvurusu şartlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaktadır.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
USOM tarafından yayınlanan iş ilanları, kariyer fırsatları, iş başvuru formu ve iş başvurusu şartları

Yasalara aykırı davranmanın hukuka göre anlamı suçtur. Günümüzde suçun kapsam alanı günden güne değişiklik gösterebiliyor. Önceden hırsızlık ve yaralama gibi hukuka uymayan aykırı olan davranışlar suç unsuru olarak biliniyordu artık günümüzde suç olarak görülen hal ve hareketlerin sayısı çok fazla artış gösterdi. Mesela evinize girmeden de sadece online bir ortamdan hırsızlık olayları yapılabiliyor. Eve girmeye gerek görülmeden online sistem üzerinden hırsızlık gerçekleşebiliyor. Doğrudan bilgisayarınıza sızarak da tüm verilerinizi, kart numaralarınız ele geçirilmektedir.

Bu gibi olayların yaşanmaması için ülkemizde de önlem alınmakta ve siber savunmasında görev almak ve siber suçlarla mücadele etmek için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ya da kısa adı ile USOM kuruldu.

USOM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı Ankara, Çankaya ilçesinde merkezi bulunan bir bilişim kuruluşudur. USOM bünyesinde çok sayıda çalışan bulunmaktadır ve bunlara ek olarak yeni personel alımları, eleman alımları, memur alımları ve işçi alımları da gerçekleştirilmektedir. Her gün gelişen USOM tarafından yayınlanan iş ilanları, iş imkanları, açık iş pozisyonları, iş olanakları, kariyer fırsatları ile iş başvuru formunu doldurarak siber suçlarla mücadele ekibine katılmak için başvuru da bulunabilirsiniz.

2020 USOM İş İlanları

Her ülke genel ağ kullanımının artması ile siber suçlarla mücadele ekibi kurmaktadır. Türkiye’de teknolojinin gelişmesi ile siber suçlarla mücadele eden USOM kurulmuştur. USOM bünyesi altında yer alan SOME ekipleri bulunmaktadır. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri diğer adıyla SOME, siber güvenlik alanında kapsamlı çalışmaların kurulduğu günden bu yana sürdürmekte ve bu kapsam için çalışacak olan yeni personel alımları, eleman alımları, memur alımları ve işçi alımları yapılmaktadır.

USOM tarafından iş ilanının yayınlanması bekleniyor. Beklenen iş ilanları şunlardır: beyaz şapkalı hacker, siber güvenlik uzmanı, yazılım mühendisi, tekniker, teknisyen, bilgisayar mühendisi, avukat, bilişim uzmanı. Bu iş alanlarında çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Bu iş ilanlarına nereden ve nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. USOM bünyesinde siber suçlarla mücadele edecek ekibi toplamakta ve gelişen teknoloji ile artan siber suçları ortadan kaldırmaya, suçluları bulmaya çalışmaktadır.

USOM İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

USOM tarafından yayınlanan iş başvuruları ilanları https://www.usom.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Duyurular kısmını takip etmeniz gerekmektedir. Yeni iş alımları ile ilgili duyurular bu kısım üzerinden yayınlanır ve bunlar dışında başka bir iş başvuru formu veya insan kaynakları sayfası bulunmamaktadır. USOM iş başvurusu için ilanlar USOM tarafından yayınlanacaktır. USOM intenet sitesini takip etmeniz gerekmektedir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:33
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