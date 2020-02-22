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1 işçisinde virüs tespit edilen Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı

Samsung'un Güney Kore'de bulunan fabrikasında çalışan işçilerden birinde koronavirüsü tespit edildi. Şirket fabrikayı kapatma kararı alırken diğer çalışanların karantina altına alındığı bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:31
1 işçisinde virüs tespit edilen Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ülkede bulunan bir fabrikasını pazartesi gününe kadar kapattı. Fabrikada çalışan işçilerden birinde koronavirüsü tespit edilmesinin ardından fabrikayı kapatma kararı alan şirket, diğer çalışanların da karantinaya alındığını duyurdu.

Şirket, Gumi kentindeki mobil cihaz fabrikasının pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıklamasının ardından şirketin Vietnam'da bulunan fabrikalarında da Çin'den gelen parça ithalatında sorun yaşaması da bazı planların bozulamsına neden oldu.

Ülkenin güney doğusundaki bulunan fabrikanın, daha çok iç pazara lüks segment için üretim yaptığı ve toplam akıllı telefon üretiminde ise bu payının az olduğunu belirtilirken Gumi’deki fabrikanın kapanması Samsung’un Galaxy Z Flip ve Galax Fold model telefonların üretimini etkileyebileceği belirtiliyor.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada, ülkede imalat sektörünün tedarik zincirlerinde salgın kaynaklı sorunlar yaşandığı ve Samsung’un telefon üretimlerinin bu durumdan etkilenebileceği belirtti. Açıklamada ayrıca Samsung’un Çin’den parça ithalatı için deniz ve hava yolu ile göndermeyi düşündüğünü fakat bunun zaman kaybına ve maliyet artışına neden olacağı vurgulandı.

Son Güncelleme: 22.02.2020 18:33
Anahtar Kelimeler:
SamsungKoronavirüsüGüney KoreFabrikaKapatma Kararı
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