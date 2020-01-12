İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
295.115
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6748
EURO
6.5257

2019 PlayStation Store en çok satan oyunlar listesi yayınlandı

Sony ürettiği PlayStation oyun kollarıyla en çok oyuncuya sahip olan firma konumunda yer alıyor. Sony PlayStation Store ile kullanıcılara oyun alma fırsatını da sunuyor. 2019 PlayStation Store en çok satan oyunlar listesi yayınlandı. İşte 2019 yılının en çok tercih edilen oyunları.

12 Ocak 2020 Pazar 19:04
2019 PlayStation Store en çok satan oyunlar listesi yayınlandı

Dünyanın en büyük oyun konsolu üreticisi konumunda Sony yer almaktadır. En çok oyuncuya sahip olan Sony PlayStation konsolunda 2019 yılında en çok oynanan oyunları açıkladı.

PlayStation Store

PlayStation Store 2019 en çok satan oyunları açıkladı

Çıktığı ilk günden bu yana oyuncu sayısını ve konsollarını geliştiren PlayStation her sene büyük ilgi görüyor. Sony yeni konsolları PlayStation 5’i bu yıl sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor. Birçok oyuncu sene sonunda gelecek konsolları merakla bekliyor.

Dünyanın en büyük firmalarından biri olan Sony 2019 yılının en çok satılan oyunlarını açıkladı. Japan menşeili teknoloji devi Sony PlayStation Store üzerinden en çok satın alınan oyunları PlayStation US ve PlayStation Store EU olarak iki şekilde duyurdu.

Listede ilk sırada piyasaya çıkalı uzun zaman olsa da Avrupa’da en çok oynan oyun Grand Theft Auto V oldu. Amerikan pazarında ise liderlik koltuğunda Call of Duty:Moden Warfare yer alıyor. Her iki listede tek ortak nokta olan oyun ise Fortnite oldu.

PlayStation Store US listesinde yer alan oyunlar şu şekilde;

  • Call of Duty: Moden Warfare
  • Minecraft: PlayStation 4 Edition
  • NBA 2K19
  • Grand Theft Auto V
  • NBA 2K20
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Madden NFL 20
  • Star Wars Battlefront II
  • Tom Clancy’s The Division 2
  • Days Gone

PlayStation Store EU listesinde yer alan oyunlar ise şekilde;

  • Grand Theft Auto V
  • FIFA 20
  • Minecraft: PlayStation 4 Edition
  • Call of Duty: Moden Warfare
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Red Dead Redemption 2
  • The Forest
  • Rocket League
  • UFC 3
  • Crash Team Racing
Son Güncelleme: 12.01.2020 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wikipedia açılacak! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül müjdeyi verdi!
Wikipedia açılacak! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül müjdeyi verdi!
Twitter organik olarak takipçi nasıl arttırılır? Twitter takipçi arttırmak için yöntem ve ipuçları
Twitter organik olarak takipçi nasıl arttırılır? Twitter takipçi arttırmak için yöntem ve ipuçları
2020 Turkcell’li olana 8 GB bedava internet kampanyası
2020 Turkcell’li olana 8 GB bedava internet kampanyası
2020 Teknofest ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
2020 Teknofest ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze özellikleri ve hızı
Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze özellikleri ve hızı
Araç nasıl hurdaya çıkarılır? Araç hurdaya çıkarma ve ayırma işlemleri
Araç nasıl hurdaya çıkarılır? Araç hurdaya çıkarma ve ayırma işlemleri

Popüler Haberler

Şampiyon dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Şahin Kendirci hakkında bilgiler
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı için gözler Netflix'de!
Kanalların yayın akışları 13 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu
İstanbul Havalimanı uyku kabini fiyatları saatlik kullanım ücretleri
Tolga Sarıtaş Çukurda oynayacak mı? Aras Bulut İynemli’den soğuk cevap
Cem Yılmaz dizi mi çekecek? Ünlü komedyenden dizi müjdesi
Not ortalaması hesaplama, ağırlıklı ortalama ile takdir teşekkür hesaplama yeni formülü
2020 KOSGEB engelli desteği nedir? Kosgeb engelli desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Asperger Sendromunun belirtileri nelerdir? Asperger Sendromunun tedavisi nasıl gerçekleşiyor?
2020 yılı PÖH alımı olacak mı?
Otomatik deprem nedir, ne demektir? Revize deprem nedir? Otomatik ve revize deprem anlamı
Süper Lig’in ikinci yarı maçları ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
2020 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
Avlu dizisi bitti mi? Avlu artık devam etmeyecek mi?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2020 Jandarma Kadın Erkek Astsubay Alımı Branşları Netleşti!
2020 yılı Ocak ayı güncel fiyatlar ile 2000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlar
1 SAR ne kadardır? 1 SAR kaç tl'dir?
Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset Eren Erdem neden yok? Eren Erdem programdan çıkarıldı!
Ramazan ilk oruç günü başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimi ve ramazan ayı başlangıç tarihi
13 Ocak 2020 Pazartesi Okullarda kar tatili olan il ve ilçeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.