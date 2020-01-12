2019 PlayStation Store en çok satan oyunlar listesi yayınlandı

Dünyanın en büyük oyun konsolu üreticisi konumunda Sony yer almaktadır. En çok oyuncuya sahip olan Sony PlayStation konsolunda 2019 yılında en çok oynanan oyunları açıkladı.
PlayStation Store 2019 en çok satan oyunları açıkladı
Çıktığı ilk günden bu yana oyuncu sayısını ve konsollarını geliştiren PlayStation her sene büyük ilgi görüyor. Sony yeni konsolları PlayStation 5’i bu yıl sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor. Birçok oyuncu sene sonunda gelecek konsolları merakla bekliyor.
Listede ilk sırada piyasaya çıkalı uzun zaman olsa da Avrupa’da en çok oynan oyun Grand Theft Auto V oldu. Amerikan pazarında ise liderlik koltuğunda Call of Duty:Moden Warfare yer alıyor. Her iki listede tek ortak nokta olan oyun ise Fortnite oldu.
PlayStation Store US listesinde yer alan oyunlar şu şekilde;
- Call of Duty: Moden Warfare
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- NBA 2K19
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K20
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Madden NFL 20
- Star Wars Battlefront II
- Tom Clancy’s The Division 2
- Days Gone
PlayStation Store EU listesinde yer alan oyunlar ise şekilde;
- Grand Theft Auto V
- FIFA 20
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- Call of Duty: Moden Warfare
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Red Dead Redemption 2
- The Forest
- Rocket League
- UFC 3
- Crash Team Racing