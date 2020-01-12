2019 PlayStation Store en çok satan oyunlar listesi yayınlandı

Dünyanın en büyük oyun konsolu üreticisi konumunda Sony yer almaktadır. En çok oyuncuya sahip olan Sony PlayStation konsolunda 2019 yılında en çok oynanan oyunları açıkladı.

PlayStation Store 2019 en çok satan oyunları açıkladı

Çıktığı ilk günden bu yana oyuncu sayısını ve konsollarını geliştiren PlayStation her sene büyük ilgi görüyor. Sony yeni konsolları PlayStation 5’i bu yıl sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor. Birçok oyuncu sene sonunda gelecek konsolları merakla bekliyor.

Dünyanın en büyük firmalarından biri olan Sony 2019 yılının en çok satılan oyunlarını açıkladı. Japan menşeili teknoloji devi Sony PlayStation Store üzerinden en çok satın alınan oyunları PlayStation US ve PlayStation Store EU olarak iki şekilde duyurdu.

Listede ilk sırada piyasaya çıkalı uzun zaman olsa da Avrupa’da en çok oynan oyun Grand Theft Auto V oldu. Amerikan pazarında ise liderlik koltuğunda Call of Duty:Moden Warfare yer alıyor. Her iki listede tek ortak nokta olan oyun ise Fortnite oldu.

PlayStation Store US listesinde yer alan oyunlar şu şekilde;

Call of Duty: Moden Warfare

Minecraft: PlayStation 4 Edition

NBA 2K19

Grand Theft Auto V

NBA 2K20

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Madden NFL 20

Star Wars Battlefront II

Tom Clancy’s The Division 2

Days Gone

PlayStation Store EU listesinde yer alan oyunlar ise şekilde;