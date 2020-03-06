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2020 Apple iPhone güncel ekran ve pil değişimi ücretleri

Apple kullanıcıları tarafından merak edilen konuların başında iPhone ekran ve pil değişim ücretleri gelmektedir. İşte 2020 Apple iPhone güncel ekran ve pil değişim ücretleri.

06 Mart 2020 Cuma 15:40
2020 Apple iPhone güncel ekran ve pil değişimi ücretleri

Apple markasına ait iPhone marka telefonları garantisi bittikten sonra yetkili serviste yaptırmak oldukça pahalı b işlemdir. Ancak Apple firmasının tamir işleyişini iyi bilmekte bir o kadar önemlidir. Çünkü Apple firmasının teknik servisinin esnek olmayan bir çalışma şekli var. Önek verecek olursak telefonunuzun pilini değiştirmek istiyorsunuz ve ekranda ufak bir çatlak var. Apple yetkili servisi ilk olarak ekranı değiştirir ve sizden bunun ücretini peşin aldıktan sonra pilinizi değiştirir. Bu sebeple Apple firması ile iletişime geçtiğinizde bilgileri doğru ve net almalısınız.

iPhone ekran değişim ücretleri 2020

telefonunuzun ekranı kırıldıysa, çatladıysa veya kullanıcı hatasından dolayı herhangi bir sorun olduysa ekran değişini Apple yetkili servisinde yaptırabilirsiniz. Eğer garantiniz yoksa bu işlemler ücretli yapılır. Ücretler Mart 2020 itibariyle şu şekildedir;

iPhone pil değişim ücretleri 2020

Bilindiği üzere Apple orijinal bataryalarını piyasada satmıyor. Özel servisler bu pilleri bozulan telefonlardan çıkararak elde ediyor. Pil konusunda telefonunuz garanti kapsamında ise herhangi bir ücret ödenmezken garantisi biten telefonlar için bazı ücretler talep ediyor. Ücret talep edilse de bataryaları yetkili servislerde değiştirmeniz tavsiye edilmektedir. Buna göre Mart 2020 itibari ile geçerli iPhone batarya fiyatları şu şekildedir;

 

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:40
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