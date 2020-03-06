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2020 Mercedes E serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek?

2020 Mercedes E serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Corona virüs sebebiyle ertelenen lansman internet üzerinden resmiyet kazanmış oldu.

06 Mart 2020 Cuma 15:21
2020 Mercedes E serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Corona virüs sebebiyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması hedeflenen 2020 Mercedes E Serisi intenet üzerinden yayınlanan lansman ile resmiyet kazanmış oldu. Yalnızca tasarım olarak değil teknoloji açısından da geniş bir yelpazeye yer verilen araçta kafa karışıklığının önlenebilmesi için ABD’de 2021, Avrupa’da 2020 serisi olarak tanıtıldı.

2020 Mercedes E Serisi özellikleri nelerdir?

12.3 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve aynı büyüklükte bir dijital göstergeyle gelen Mercedes E Serisi, eller serbest algılama özeliğine sahip direksiyon, otomatik acil durum freni, genişletilmiş 360 derece kamera, aktif kör nokta yardımı ve dur-kalk özelliğine sahip uyarlanabilen hız sabitleyici bulunuyor.

Tasarım konusunda en büyük farklılığın aracın ön kısmında yapıldığı görülüyor. Bütün modellerde aşağı doğru eğimli hale gelen ızgaraya, eskiye kıyasla çok daha ince yapıda LED farlar eşlik etmekte. Grafit Grisi, Mojave Gümüş ve Sirüs Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip aracın arka tarafı CLA ve A Sedan modellerini akla getiren LED fren lambalarıyla donatılıyor.

Serinin en güçlü modeli olan E53 AMG, 435 beygir güç ve 520 nm tork üreten hibrit bir motordan güç alıyor. Elektrikli motora geçişte önemli bir adım atılmakta. E-Serisi bir plug-in hibrit seçeneği vadediyor. E50e’de ilk kez dört silindirli benzinli motor ikinci nesil Entegre Marş Jenetatörüyle donatılıyor. Bu donanıma ilave 20 beygir ek güç ve 180 Nm daha fazla tork kazandırmakta. Söz konusu motorla donatılmış olan versiyonda 48 volt beslenme kullanılmaktadır.

Yedi farklı Plug-in hibrit versiyonu sunulmakta. Yüksek verimlilik, düşük emisyon ve yüksek güç üretimine sahip motorun güç yelpazesi ise benzinli araçlarda 115 ila 270 kW ve dizellerdeyse 118-243 kW arasında değişmekte.

Yeni Mercedes E serisi ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Mercedes yeni E serisinin E200d ve E200d4MATIC seçenekleriyle Ağustos ayında satışa çıkması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:21
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