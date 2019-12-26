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2020 model yeni opel corsa tüm motor seçenekleriyle Avrupa’da tanıtıldı

Kullanıcılarına avantajlı sürüş fırsatı bulunduran yeni nesil Opel Corsa’nın Avrupa’ya tanıtımı yapıldı. 2020 model yeni Opel Corsa tüm motor seçenekleriyle Avrupa’da tanıtıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:50
2020 model yeni opel corsa tüm motor seçenekleriyle Avrupa’da tanıtıldı

Dünya tanıtımı geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında yapılan Yeni Opel Corsa ilk kez yeni özellikleriyle Avrupa’da tanıtılıyor. Yeni aracın içten yanmalı motor seçeneğinin yanı sıra, tamamen elektrikli versiyonu Corsa-e modeli ile Avrupa yollarına çıkacak. Opel Corsa, tüm nesilleriyle ile bugüne kadar dünya çapında 13.7 milyon, ülkemizde ise 120 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

yeni nesil opel corsa ile ilgili görsel sonucu

AUTOBEST jürisi tarafından Avrupa’nın en iyisi yeni Opel Corsa seçildi. İstanbul’da yapılan test sürüşlerinin ardından 31 ülkenin gazetecilerinden oluşan jüriler, Yeni Opel Corsa’yı “Avrupa’da 2020 Yılının Satın Alması En Mantıklı Otomobili” seçti.  En iyi seçilen Opel, Yeni Opel Corsa’nın üç nesli ile ile AUTOBEST ödülünü kazanan ilk otomobil olarak tarihe adını yazdırdı. Opel Corsa’nın Türkiye pazarında 2020 yılının ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Yeni nesil Opel Corsa, gelişmiş motorları, hafifletilmiş yapısı ve alçak oturma pozisyonu ile sürüşte keyifli anlar yaratacak. Yakıt verimliliği sunan araç, IntelliLux LED® matrix farlar ve otomatik acil durum freni sınıfının benzersiz özellikleri olarak öne çıkacak. Opel’in açıklamalarına göre yeni nesil araç, geleneksel yakıtlı motorları daha verimli, daha dinamik ve daha atak sürüş özelliklerini barındırıyor.  Opel Corsa, 4,06 metre uzunluğundaki beş kapılı küçük sınıf modeli ile gelişmiş motor gücü en üst seviyelerde olacak. Şanzıman seçeneklerinin tepe noktasını ise sekiz kademeli otomatik şanzıman oluşturacak.

Yeni araç, sportif ve çekici tasarımıyla alıcılarına kendini beğendirecek. Baş mesafesinden ödün vermeden düşük ağırlık merkezi sağlanacak. Bununla birlikte yol tutuş ve sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlayacak. Yeni nesil Opel Corsa’nın en hafif versiyonu büyük bir başarıya imza atarak 1.000 kg’ın altında sunulacak.

Küçük otomobilde ilk kez

Opel, yeni nesil Corsa ile teknoloji ve sürüş destek sistemlerini sunacak. Alman otomobil üreticisinin küçük otomobil segmentinde ilk kez yaygın olarak kullanıma sunacağı IntelliLux LED® Matrix Farlar yer alacak. Yeni nesil yüksek çözünürlüklü ön kamera tarafından kontrol edilen sekiz adet LED hücresi olacak. Bu ışık hüzmesi sürekli ve otomatik olarak yol ve trafik koşullarına göre uyarlanıyor.

 Dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili

Opel Corsa-e baz alınarak müşteri yarışları için Corsa-e Rally geliştirildi. Araç, ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üretiyor. Geliştirme süreci Rüsselsheim’de büyük bir hızla devam eden otomobil ile Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini sunan üretici olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:50
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