2020 model yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri

Volkswagen’de Golf, T-Roc ve Tiguan tarzındaki bütün kompakt araçların geliştirilmesinden sorumlu olan Karlheinz Hell, Golf’ü diğer araçlardan ayıran etkilerini şöyle anlatıyor; “Golf bir simgedir, sekizinci neslin yine standartları belirleyeceğine söz veriyorum. Yeni Golf moden ve zarif. Teknoloji, çeşitlilik ve bireysellik anlamına gelir. Ayrıca sportif GT ve R modelleriyle geniş bir hedef kitleye hitap ediyor.”

2020 MODEL YENİ VOLKSWAGEN GOLF 8’İN ÖZELLİKLERİ

Karlheinz Hell, yeni çıkan Volkswagen’in Golf modeli hakkında, önceki modeline göre nelerin değiştiği ve yeni özelliklerinin ne olduğu sorusuna şöyle cevap veriyor; “Klaus Bischoff ve tasarım ekibi benim açımdan ustaca geliştirdi. Tipik Golf genlerini kendi içinde taşıyor. Volkswagen Golf’ün dış tasarımı evrimseldir, böylece anında tanınabilir ve içseldir. Golf 8 bizi, öneğin yeni Innovision kokpiti ile dijital çağa götürecek. Yenilikçi işletme konsepti ile yine yeni standartlar koyuyor. Standart Lane Assist, Front Assist ve Car2X ile sürücü destek sistemleri için birçok gelişmiş teknolojiyi sunuyor.”

Eklenen yeni sistem ile birlikte, yeni Golf’ün dijital kokpit gösterge grubu özelliği sayesinde, standart olarak 25,4 cm (10 inç) yüksek çözünürlüğe sahip olan renkli bir ekranda sürücüler için önemli bilgileri içeriyor. Head-up display ile birlikte hızla gelişmeye devam eden teknolojik yeniliklerden birisi de WeConnect/WeConnect Plus, Car2X, mobil anahtar gibi yeni özellikler ve detaylar bulunmakta. 210 km/s hıza kadar çalışan Travel Assist ise sürücüden yönlendirme, fren ve gaz fonksiyonlarını devralıyor.Golf 8 ile birlikte gelen yeni özelliklerden bir başkası ise, Golf 8 kullanıcılarının satın alımdan sonra We Upgrade özelliği sayesinde araçlarına daha sonradan adaptif hız sabitleyici, Light Assist adlı far kontrolleri, navigasyon, akıllı telefon bağlantısı ve Wi-Fi hotspot gibi eklentileri ekletebilecek olması.

Sezgisel isteğe bağlı olan ses sistemi özelliği ile birlikte, VW Golf’nüzdeki radyo, telefon, klima ve navigasyon gibi bir çok özelliği kontrol etmek için sesinizi kullanabilmeniz mümkündür. Ses girişi sayesinde, doğru istasyonu, eşleşen adres defteri girişini veya aradığınız numarayı seçmek mümkündür. Ayrıca yeni eklenen özelliklerden biri olan We Connect Plus sayesinde, çevrimiçi ses kontrolü sağlayabilir ve Golf’ünüz sizi daha iyi anlamasına yol açabilirsiniz. Öneğin, çevrimiçi olarak en sevdiğiniz müziği seçebilir veya navigasyonunuzda hedef girişi sezgisel olarak kontrol edebilirsiniz.

Bir ikon haline gelmiş modelin yeni nesli olan Golf 8’in geliştirme sürecinde müşteri ihtiyaçları analiz edilmiş ve 3 kapılı gibi istenmeyen değişkenler kaldırılmış. Bu, model varyasyonlarının Golf 7’ye kıyasla %35 azaltılmasını sağlamış. Aynı zamanda yeni Volkswagen Golf’e eklenen yeni fonksiyonlar ile birlikte aracın verimliliği arttırlımış.

Golf’ün, ilk nesilden beri, dünya üzerinde 35 milyondan fazla miktarda, Volkswagen Golf yollara çıkmış durumda. Bu araçların 26 milyon kadarı Wolfsburg fabrikasında üretildi. Yeni Golf 8’in üretimi ise yazdan beri devam devam etmekte ve şu anda sadece başlangıç ​​aşamasında. Aralık ayının başından itibaren, ilk araçlar Almanya ve Avusturya bayilerine geliyor. Yeni Golf 8 2020 yılında Türkiye’ye geldiğinde ise büyük bir olasılıkla çokça göreceğimiz modeller arasında yerini alacağa benziyor.

Önceden, mevcut verimlilik rezervlerinden yararlanmak için 400’den fazla atölyede yaklaşık 700 çalışma basamağı analiz edildi. Başarılı modelin sekizinci neslinin öncekinden daha verimli bir şekilde inşa edilebilmesi için sayısız süreç iyileştirmeleri yapılmış.

Uzunluğu 4284 mm’ye çıkarılan Golf 8’in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm olarak açıklandı. Standart olarak manuel vitesle gelen VW Golf’te, DSG şanzımana sahip versiyonların vites kolu oldukça küçültülmüş ve şık bir tasarıma sahip.

Yeni çıkacak Golf ile birlikte Trendline, Comfortline ve Highline diye adlandırılan donanım seviyeleri artık Golf, Life ve Style olarak adlandırılmaya başlanacak. Giriş seviyesi Golf’te bile LED ön farlar, LED stoplar, anahtarsız çalıştırma, dijital gösterge paneli, 8.25″ boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı, otomatik klima, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yaya koruma sistemi ve başka araçlarla ve trafik altyapı sistemleri sayesinde, iletişim kurabilmeyi sağlayan Car2X standart sistemi bulunacak.

Yolda başka araçlar ile iletişim kurma sistemi sayesinde, yollar kazasız bir şekilde daha güvenli bir yolculuk imkanı sunacak. Standart tehlike uyarısı, sürücünün öneğin şantiyelerdeki veya özel amaçlı taşıtların uyarılması için faydalı bilgiler sağlamasına yardımcı olur. İletişim WLAN (pWLAN) üzerinden Car2X teknolojisi ile çalışır.

Araçta bulunan bir diğer özellik olan Life seçeneğinde kablosuz şarj, 10 renkli ambiyans aydınlatması, ön kol dayama ve Park Pilot ve City Light gibi özellikler bulunmakta ve ayrıca, araçta bulunan ve bu özelliğin en üst versiyonu olan Style’da sürücü tarafı elektrikli spor koltuklar, 32 renkli ambiyans aydınlatma, deri direksiyon, köşe dönüş özellikli LED ön farlar, kayar sinyal lambalarına sahip LED stoplar, 3 bölgeli klima ve Travel Assist gibi ekstra özellikler mevcut durumda.

Wolfsburg’da 8.400 çalışan sadece VW Golf üzerinde çalışıyor. Golf 8, 2.700’den fazla bireysel parça ve bileşenden oluşuyor. Tamamen bağlanılabilir Golf 8’de 962 hatta toplam 1340 m kablo kurulu. Bu, Golf 7’den 100 m daha fazla kablo anlamına geliyor.

Volkswagen markasının Üretim Direktörü olan Dr. Andreas Tostmann şunları söylüyor: “Golf 8, öncekinden çok daha karmaşık. Bununla birlikte, ortalama üretim süresini yaklaşık bir saat azaltabiliriz. Golf 8, ikinci nesil MQB ürünlerine ait olduğundan, üretim yatırımlarımızı önemli ölçüde azaltabildik. Modüler stratejimiz etkili. Golf 8’de Wolfsburg’daki takım tam potansiyellerini gösterdi. Genel olarak üretim süreçleri daha verimli hale geldi. Bu büyük bir başarı ve teşekkürüm hepsinden kaynaklanıyor.”

Golf 8 aracı, üzerinde bulunan yeni özellikleri sayesinde süreçlerinin standardizasyonunu artırarak selefine kıyasla başarılı bir başlangıç ​​için yapmak içni sermaye harcamalarını yarıya çıkarttı. Yeni Volkswagen Golf için toplam yatırım üç haneli milyon avroluk bir miktar bulunmakta. Selefi gibi, VW Golf 8’in üretim mimarisi de Modüler Enine Araç Kutusu’na (MQB) dayanmaktadır. Golf 8’in kısa ve özlü Tonadolinien yan parçaları için yeni bir tesis kuruldu.

Yeni araç olan Volkswagen markasının Golf 8 model aracının kullanıcılarına sunduğu teknolojik özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor. Sekizinci kuşak Golf, elektrikli bir sürüşle birlikte geliyor. Hafif Hibrit Elektrikli Araç sistemi (kısa: “mHEV”) 48 volt teknolojisinin kalbi 48V kayışlı marş jeneratörü.

Yeni araçla birlikte gelen bir diğer yenilik ise, hareketlilik sektörü hızla değişmesi. Sürücülerin rahatlık ve dijital ağ oluşturma talepleri gittikçe artmaya başlayınca, yasa koyucular 2020 yılına kadar CO2’de sürekli bir düşüş beklemektedir. Geçtiğimiz günlerde, Volkswagen, prestijli Viyana Motor Sempozyumu’nda yenilikçi alçak gerilim konseptini geniş bir kitleye yayacağını duyurmuştu. Grup şimdi verdiği sözü yerine getirecek ve dünyanın en çok satan araçlarından biri olan VW Golf’ün sekizinci modelini bu yıl seri üretime geçirecek. İlk olarak, EA211 evo ailesinin Golf TSI motorları ile 1.0V ve 1.5 litre kapasiteli ve çift kavramalı şanzımanlı (DSG) 48V hibrit tahrik üretilecek. Volkswagen daha sonra elektrifikasyonunu adım adım tüm model ailesine genişletecek.

Mevcut plug-in hibritlerle (PHEV), öneğin VW Golf GTE ve Passat GTE modelleriyle karşılaştırıldığında, 48V teknolojisine sahip mHEV sistemi azaltılmış bir kullanışlık sunmakta fakat bu özellik çok fazla düşük maliyetli olacak. Plug-in hibrid (PHEV), bataryaya güç vermek için bir fiş kullanırken, mHEV şarj edilebilir bir bataryaya sahip değil ancak bir 48V kayışlı marş jeneratörü ile donatılmış. Bir elektrik motoru olarak bu motor, tahrik gücünü durumsal olarak artırmak için – öneğin hızlanırken – yanma motorunu destekliyor. Buna ek olarak aracın yavaşlama aşamalarında, jeneratör aracın kinetik enerjisini dönüştürmekle birlikte, aküyü aksi takdirde kaybedilecek enerji ile şarj edebilme özelliği bulunyor. Bu kombinasyon sayesinde Volkswagen’e fırsat veriyor elektrifide önemli değişiklikler olmadan geleneksel powertrains. Sürüş stiline bağlı olarak, mHEV sistemi 100 kilometrede yaklaşık 0.4 litre yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Volkswagen Golf 8 serisinin mHEV araçlarında, düzenli 12V dahili bataryaya ek olarak, mHEV sürücü koltuğunun altında bulnan 48V lityum-iyon bataryası ise kullanıcılara büyük fayda sağlıyor. Diğer bir taraftan başka bir yenilik olarak ,sürücü frene bastığı anda kinetik enerji elektriğe dönüştürülerek frenleme enerjisinin yüzde 40’ına kadar geri kazanılıyor ve bu enerji bataryada saklanabiliyor.

Daha önce hiçbir modelinde bu kadar yenilik bulunmayan Golf modelinde toplamda bulunan beş hibrid versiyonu ile kompakt sınıfı elektriklendiriyor. Dijital iç ortamı, sezgisel kullanımın yeni bir boyutuna izin veriyor. Volkswagen’in sekizinci nesil Golf ile tanıtımını gerçekleştirdiği sürüş destek sistemi 210 km/saat hıza kadar kullanılabiliyor. Car2X üzerinden sürüş zekasını kullanan ilk Volkswagen olan Yeni Golf 8 trafikte karşılaşılacak olan her türlü tehlike için sürücüyü önceden uyarabiliyor.

Yeni Golf 8’de yer alacak diğer bir özellik ise 11 farklı motor seçeneği içinde 5 hibrit motoru da kullanıcılarına sunacak. Volkswagen, Golf’e eTSI’nin üç güç kademesini sunacak: 81 kW/110 hp, 96 kW/130 hp ve 110 kW/150 hp. Ek olarak, iki plug-in hibrit tahrikli en çok satan modelin sekizinci nesli olacak. Bu seride VW Golf 8’in performanslı ünitesi 150 kW/204 hp güç üretiyor, oldukça sportif bir görünüme sahip olan GTE sürümü ise sürücülere 180 kW/245 hp performans sunuyor.

NCAP testinde beş yıldız almayı başaran, Yeni VW Golf 8 Euro ayrıca Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) güvenlik testinde, yeni VW Golf yetişkin yolcuların, çocukların ve korunmasız yol kullanıcılarından korunma ile ilgili de tüm çeşitli özelliklerde çok yüksek puanlar kazandı.

Ayrıca bu değerlendirme programında bulunan yetişkin yolcuların güvenliğinin sağlanması ile ilgili verilen puanlamada %95 gibi yüksek bir puan alan Yeni Golf’te ortak çocuk koltuklarında bulunan bir kurulum testi ve ISOFIX gibi montaj cihazlarının kontrolü ile desteklenmiştir. Bu kategoride ise Yeni Golf, puanların %89’unu topladı. Yayaların ve bisikletli sürücülerin korunması puanlamasında %76 gibi bir puan topladı. Burada asıl hedef kafa, üst ve alt bacaklar ile brilikte aracın üstündeki etki ve acil fren sistemindeki etkinliği oldu.