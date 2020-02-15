2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı açıklandı

Land Rover Premium kompakt SUV modeli olan Range Rover Evoque modeli yenilendi. Land Rover’ın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, yeni Evoque’u 8 Şubat itibariyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda görücüye çıkarmakta. Böylelikle 2020 yılı Range Rover Evoque Türkiye fiyatı da ortaya çıkmış oldu.

2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni Range Rover Evoque, 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul, 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara ve İzmir’de, 22-23 Şubat’ta Antalya ve Bursa’da, 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaysa Adana’da test edilecek. Land Rover Online Satış Platformu’ndan revize edilebilen 2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı 701.259 TL olarak tespit edildi. Yeni Range Rover Evoque, Türkiye’de 2.0 lt 150 bg ve 2.0 lt 180 bg dizel motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak. 10 inç dokunmatik Tocuh Pro Duo ekranında İnteraktif Sürücü ekranı ve opsiyonel olarak tercih edilen gün ışığına göre yakın kalitede ışık sağlayan ve göz yorgunluğunu azaltan Matrix Led farıyla dikkat çekmekte.

Otomobilin teknolojik yenilikleri arasında ClearSight dikiz aynası ve tek bir hareketle dikiz aynası yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmektedir. 50 derecelik görüş açısına sahip sistem, bagajda yüksek eşya veya kirli arka cam gibi geri görüşün engellenebileceği hallerde manevra yapma kabiliyetini kolaylaştırmaktadır. Yeni Range Rover Evoque, Terrain Response 2 ila 30.6 derecelik ayrılma açısı sağlamaktadır. Öte yandan standart olarak sağlanan Yokuş İniş Kontrolü ve opsiyonel olarak tercih edilen Derinlik Algılama Sensörleri özellikle de zorlu sürüş kollarında sürücünün işini rahatlatıyor.

Coute tasarımla Evoque, içeri gömülen kapı kolu, R-Dynamic Dış Tasarım, sportif vites ve elektrikli cam tavanıyla yeni tasarımını göz önüne sürüyor. R-Dynamic seçeneğiyle kullanıma sunulan ön tampon hava girişlerinde, kaput önü ve yan ayna altında ve egzoz çıkışında yer alan bronz seçenekli renkli parçalar bulunuyor.

Yüzde 85’i geri dönüşebilen malzemelerle üretilen araçta Apple CarPlay desteği de bulunmaktadır. Ömrünü tamamladığında yüzde 95’i kurtarılabilir malzemelerle sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Range Rover Evoque, En İyi SUV/Crossover seçilen Range Rover Evoque öte yandan Euro NCAP’in yapmış olduğu çarpışma testlerinde de 5 yıldız alıyor.

Yetişkin yolcu güvenliği konusunda 100 üzerinden 94 puan alan Land Rover, arka koltukta çocuk yolcu güvenliği bakımından da 87 puanla çarpışma testlerinden başarıyla geçiyor. Yeni Premium Transverse yapısı, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, 360 derece park sensörü ve geri görüş kamerası gibi sistemlerle trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

2020 Range Rover Evoque güvenlik paketi

Yeni Range Rover Evoque, üç farklı güvenlik paketi vadediyor. Standart olarak sağlanan Park Paketi ile park asistanı, 360 derece park yardımı, arka trafik monitörü ve güvenli çıkış monitörü gibi özellikleri bulunan araçta opsiyonel olarak sürüş paketi de sunuluyor. Bu pakette; adaptif hız sabitleyici, kör nokta asistanı, yüksek hız acil durum freni gibi özellikler vadederken, sürüş asistan paketi ile de kör nokta asistanı, yüksek hız acil durum freni ve direksiyon asistanlı adaptif hız sabitleyici özellikleri aracın üst düzey güvenlik donanımları arasına eklenebilmektedir. İç mekanda hava yastıklarıyla birlikte yaya güvenliğine katkı sağlayan Yaya Hava Yastığı da bulunan Range Rover Evoque, iç ve dış mekanda otomobil dışında da üst düzey güvenlik sağlamaktadır.