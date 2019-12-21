2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu

Seat’ın yeni Leon modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Şirketin tasarım direktörü Alejandro Mesonero-Romanos yeni Leon’larla ilgili olarak “Gelişmiş aydınlatma teknolojisi bir otomobilin tasarımını iyileştirmekte kilit roldedir. Yeni Seat Leon’da otomobilin zaten güçlü olan karakterini bu sayede daha da güçlendirdik. İç mekanda ambiyans aydınlatması yeni Leon’u işlevsellik ve estetikte başka bir seviyeye taşıyor” ifadelerini kullandı.

2020 Seat Leon’un tanıtımı 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Yeni modellerde vites kolunun ön tarafından bir depolama alanı olacak ve üst donanımdaki öğeler akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabilecek.

Aracın konsol ve kapılarındaki dizaynlarla yeni bir ambiyans yaratıldı. Kullanımı çok kolay olan direksiyonun arka tarafında ayarlanabilir dijital kontrol paneli olacak. Dijital ekranda ise güncellenmiş büyük bir ekrana sahip multimedya ekranı olacak.

2020 Seat Leon modellerinde iki tane güç aktarım seçeneği olacak. Biri 300 hp 2.0 TSI motor ya da 240 hp plug-in hibrit motora sahip olacak. Bu modellerle 50 km kadar elektrikli sürüş yapılabilecek.

Ayrıca yarı hibrit ve plug-in hibrit modelleri de satışa sunulacak. MQB’nin yeni versiyonun kullanıldığı modeller benzinli ve dizel motorlara sahip olacak.