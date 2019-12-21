İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu

2020 Seat Leon’un tanıtım tarihi belli oldu. Şirket 2020 Seat Leon modellerinin tanıtım tarihini YouTube’dan yayınladığı bir video ile açıkladı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:52
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu

Seat’ın yeni Leon modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Şirketin tasarım direktörü Alejandro Mesonero-Romanos yeni Leon’larla ilgili olarak “Gelişmiş aydınlatma teknolojisi bir otomobilin tasarımını iyileştirmekte kilit roldedir. Yeni Seat Leon’da otomobilin zaten güçlü olan karakterini bu sayede daha da güçlendirdik. İç mekanda ambiyans aydınlatması yeni Leon’u işlevsellik ve estetikte başka bir seviyeye taşıyor” ifadelerini kullandı.

2020 Seat Leon’un tanıtımı 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.  Yeni modellerde vites kolunun ön tarafından bir depolama alanı olacak ve üst donanımdaki öğeler akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabilecek.

Aracın konsol ve kapılarındaki dizaynlarla yeni bir ambiyans yaratıldı. Kullanımı çok kolay olan direksiyonun arka tarafında ayarlanabilir dijital kontrol paneli olacak. Dijital ekranda ise güncellenmiş büyük bir ekrana sahip multimedya ekranı olacak.

2020 Seat Leon modellerinde iki tane güç aktarım seçeneği olacak. Biri 300 hp 2.0 TSI motor ya da 240 hp plug-in hibrit motora sahip olacak. Bu modellerle 50 km kadar elektrikli sürüş yapılabilecek.

Ayrıca yarı hibrit ve plug-in hibrit modelleri de satışa sunulacak. MQB’nin yeni versiyonun kullanıldığı modeller benzinli ve dizel motorlara sahip olacak.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TR uzantılı alan adları ne olacak? Nic.tr'den resmi açıklama
TR uzantılı alan adları ne olacak? Nic.tr'den resmi açıklama
Türkiye'den sonra Fransa'da Google'a ceza kesti
Türkiye'den sonra Fransa'da Google'a ceza kesti
WhatsApp'ta bu mesajı görürseniz dikkat! Uygulamanız çökebilir
WhatsApp'ta bu mesajı görürseniz dikkat! Uygulamanız çökebilir
Google servislerine erişim sıkıntısı! Google yaptırım mı uyguluyor?
Google servislerine erişim sıkıntısı! Google yaptırım mı uyguluyor?
İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!
İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!
Google arama trendlerine göre 2019 yılında en çok neleri aradık?
Google arama trendlerine göre 2019 yılında en çok neleri aradık?

Popüler Haberler

3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Ucuz konut projeleri hangi ilerde ve ilçelerde yapılacak? İlçe ilçe ucuz konutun adresleri
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları
Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma aktüel indirimli kampanya ürünleri
Netflix Daybreak 2. sezon iptal edildi!
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanı
Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?
Garanti yeni yıl kredi kampanyası 2020
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir yayın günü belli oldu!
Nöbetçi Noterler 21 - 22 Aralık 2019
2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve askerlik sınıfları ne zaman belli olacak? 2020 Şubat Celp Dönemi duyurusu
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.