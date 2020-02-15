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2020 Spotify pemium paketlere göre üyelik fiyatları

Spotify Premium kullananlar yeni senede fiyatlandırmanın nasıl olduğunu merak ediyorlar. İşte 2020 senesinde Spotify pemium paketlere göre üyelik fiyatları ve paketlerin ayrıntıları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:33
2020 Spotify pemium paketlere göre üyelik fiyatları

İsveç menşeili müzik dinleme platformu olan Spotify üzerinde binlerce şarkı bulunmakta ve bu şarkılar milyonlarca kişi tarafından dinlenmektedir. Ücretsiz olarak kullanılması mümkün olan müzik dinleme uygulaması Spotify aynı zamanda belirli miktarda para ödenerek çok daha işlevsel şekilde kullanılabilmektedir.

Aşağıdaki kısımda Spotify Premium üyeliğin kullanıcılara sağladığı avantajlardan bahsettik.

Spotify Premium Üyelik Avantajları

  • Müzik indirilebiliyor.
  • İndirilen müzikler intenet olmadan da dinlenebiliyor.
  • Şarkı aralarında reklam kesintisi olmuyor.
  • İstenilen şarkı seçilebiliyor ve dinlenebiliyor.
  • İstenildiği kadar şarkı atlanabiliyor.

Spotify Paketlere Göre Fiyatlar

Spotify kapsamında öğrenciler için talep edilen premıum üyelik ücreti 8,99 TL olarak açıklandı. Bireysel üyeliklerde bu ücret 17,99 TL olarak görülüyor. Aile üyeliklerinde ücret 26,99 TL’ye çıkıyor. Senelik üyelik ise 215,85 TL olarak açıklanmış durumda.

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:33
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