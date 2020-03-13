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5G teknolojisi hakkında merak edilenler! Sağlığa zararlı mı?

Henüz Türkiye'de olmayan ama Abd, Rusya ve Çin gibi birçok ülkede kapsama alanını sürekli ve hızlı bir şekilde genişleten, kurulum aşamasını devam ettiren yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G hakkında 'sağlığa zararlı' olduğu konusunda iddalar ortaya atıldı.

13 Mart 2020 Cuma 23:25
5G teknolojisi hakkında merak edilenler! Sağlığa zararlı mı?

Bunu test eden İnternation Commission on Non-İonizing Radiation Protection (ICNIRP), bu iddaların  doğru olmadığını savunuyor. Kurumun bildirdiğine  göre yeni nesil 5G teknolojisinin radyasyon salınımı 4G'den farklı değil. konu hakkında bilimsel bir çalışma yapılmış olması kafaları kısmen rahatlatsa da, bunun gibi teknolojilerin uzun vadede insan sağlığına  nasıl etki edeceği konusunda araştırmalar simdilik yetersiz. 

5G teknolojisi hakkında merak edilenler!

5G teknolojisinin yüksek hızından faydalanmak için çok büyük altyapılar gerekiyor. Bağlantı çok yüksek frekanslarda yayın yaptığından dolayı, büyük alanlarda  birden fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyabiliyor. Ayrıca çekim mesafesinin çok kısa olduğu dabilinmekte.  Baz istasyonun yanında büyük hızlara erişilebiliyorken  bir sokak ilerisinde olmak, performansı neredeyse %50 etkiliyor. Baz istasyonu ile cihaz arasındaki binaların  veya iklim koşullarının da önemli decede  performans kaybına  sebep olduğu bilinmekte. Bu nedenle geleneksel baz istasyonu cihazları yerine, elektrik direklerine  konumlandırılacak ve daha küçük baz  isatsyonları ile sorun çözülmeye çalışılsa da, bu daha fazla bazistasyonu anlamına  geliyor. 

Son Güncelleme: 13.03.2020 23:27
Anahtar Kelimeler:
Bilim5g4gTeknoloji
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