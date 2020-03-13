5G teknolojisi hakkında merak edilenler! Sağlığa zararlı mı?

Bunu test eden İnternation Commission on Non-İonizing Radiation Protection (ICNIRP), bu iddaların doğru olmadığını savunuyor. Kurumun bildirdiğine göre yeni nesil 5G teknolojisinin radyasyon salınımı 4G'den farklı değil. konu hakkında bilimsel bir çalışma yapılmış olması kafaları kısmen rahatlatsa da, bunun gibi teknolojilerin uzun vadede insan sağlığına nasıl etki edeceği konusunda araştırmalar simdilik yetersiz.

5G teknolojisinin yüksek hızından faydalanmak için çok büyük altyapılar gerekiyor. Bağlantı çok yüksek frekanslarda yayın yaptığından dolayı, büyük alanlarda birden fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyabiliyor. Ayrıca çekim mesafesinin çok kısa olduğu dabilinmekte. Baz istasyonun yanında büyük hızlara erişilebiliyorken bir sokak ilerisinde olmak, performansı neredeyse %50 etkiliyor. Baz istasyonu ile cihaz arasındaki binaların veya iklim koşullarının da önemli decede performans kaybına sebep olduğu bilinmekte. Bu nedenle geleneksel baz istasyonu cihazları yerine, elektrik direklerine konumlandırılacak ve daha küçük baz isatsyonları ile sorun çözülmeye çalışılsa da, bu daha fazla bazistasyonu anlamına geliyor.