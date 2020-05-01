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6 GB internet eba dışında tüm sitelerde kullanılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmaması için EBA 6 GM ücretsiz bedava internet sağlanıyor. Peki EBA 6 GB ücretsiz internet her yerde kullanılır mı? İşte detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 18:13
6 GB internet eba dışında tüm sitelerde kullanılabilir mi?

Koronavirüs eğitimi de olumsuz etkiledi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’mız bu süreçte hızlı bir refleks göstererek online eğitime geçti. Öğrencilerimizin derslerden geri kalmaması için onlara EBA 6 GB ücretsiz intenet imkanı sağladı. Peki EBA 6 GB intenet EBA dışında kullanılır mı? EBA 6 GB intenet Netflix, Tiktok, YouTube ve Instagram’da kullanılır mı? İşte detaylar…

Vatandaşlarımız EBA 6 GB ücretsiz intenetin Netflix, Tiktok, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram’da kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyor. En çok merak edilen soruların başında gelen bu konu MEB tarafından açıklığa kavuşturuldu.

EBA 6 GB ücretsiz inteneti Netflix, Tiktok, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal mecralarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu intenet her yerde kullanılabilir.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:13
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