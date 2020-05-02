A101'de satılan Samsung VC07R302MVB/TR elektrikli süpürge nasıl, alınır mı?

A101 aktüel kapsamında raflarda yerini alan Samsung elektrikli süpürge merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar Samsung VC07R302MVB/TR Elektrikli Süpürge nasıl özellikleri nasıl sorusunu araştırıyor.

Samsung VC07R302MVB/TR Elektrikli Süpürge özellikleri nelerdir?

AAA performansa sahip olan Samsung elektrikli süpürge enerji tüketimi ile dikkat çekmektedir. 750 W maksimum güç tüketimi olan elektrikli süpürge diğer markalara nazaran daha az güç tüketimi ile faturalara destek olmaktadır. 79dB maksimum ses seviyesi ile de kulakları çok zorlamadan çalışan elektrikli süpürgenin metal teleskop borusu çarpma ve kullanıma bağlı olarak kırılmalara karşı olarak uzun süreli bir kullanım ömrü sağlamaktadır. 2.5 metrelik bir toz haznesi bulunan elektrikli süpürgenin geniş denilebilecek toz haznesi ile sürekli hazne boşaltma durumları ortadan kaldırılmış oluyor. 5 metrelik güç kablosu ile mesafe sıkıntısı çekmeden kullanılabilmektedir. Ayarlanabilir güç seviyesi düğmesinin olması ile toz ve pisliğin durumuna göre güç ayarlaması yapılabilmektedir. Üretimi Türkiye’de yapılan Samsung Elektrikli süpürgenin 2 yıl garantisi bulunmaktadır. ergonomik tasarımı ile dikkat çeken elektrikli süpürgenin uzun kullanım ömrü ve sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

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